Oro alle stelle | +60% di acquisti online in Europa e prezzo record a 3 500 dollari l’oncia

L’oro ha infranto ogni record, spingendosi per la prima volta nella storia oltre la soglia dei 3.500 dollaril’oncia. Un traguardo che segna l’inizio di una fase del tutto nuova per il metallo prezioso, che oggi si conferma più che mai il rifugio prediletto in tempi di incertezza. A sorprendere non è solo l’andamento del prezzo, ma anche la crescita esponenziale della domanda, che coinvolge non più soltanto gli investitori istituzionali, ma anche il pubblico retail.A certificare questa corsa all’oro sono i dati delle piattaforme di aste online come Catawiki, che nei primi due mesi del 2025 hanno registrato un aumento degli acquisti di monete e lingotti d’oro e d’argento del +60% in Europa e del +33% in Italia. Un trend già visibile nel 2024 (+83% a livello continentale), che ora viene ulteriormente accelerato dall’introduzione di dazi e dalla volatilità dei mercati. 🔗Leggi su Detectormania.com © Detectormania.com - Oro alle stelle: +60% di acquisti online in Europa e prezzo record a 3.500 dollari l’oncia

La corsa all’oro è partita anche in Italia: boom di acquisti per lingotti e monete (con i prezzi verso i 100 dollari al grammo) - Sulle piattaforme di aste online decollano gli acquisti di oro e argento: +60% in Europa e + 33% in Italia. L’impressionante rialzo e i margini (inesplorati) di crescita ... 🔗msn.com

Oro alle stelle: perché oggi è il momento giusto per vendere i tuoi preziosi - (TargatoCN) Se ne è parlato anche su altre testate Un’ondata di acquisti dell’oro senza precedenti segnala profonde preoccupazioni per debito pubblico e valute fiatCi sono anche alcune ... 🔗informazione.it

L’oro segna nuovi record grazie agli acquisti cinesi - Un dato che alimenta il sospetto di acquisti ben superiori rispetto a quelli dichiarati, soprattutto attraverso i mercati OTC, come quello di Londra. Secondo The Kobeissi Letter, l’oro oggi «viene ... 🔗www3.saturnonotizie.it