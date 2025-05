Miriana Trevisan torna a parlare di Pago | Non mi ha amata come ama Serena

© Bollicinevip.com - Miriana Trevisan torna a parlare di Pago: “Non mi ha amata come ama Serena”

Miriana Trevisan parla del rapporto con Pago a La Volta Buona, lei ha sofferto moltoOggi nel salotto de La Volta Buona Miriana Trevisan si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sul suo ex marito, Pago. La loro è stata una storia d'amore molto importante, hanno avuto anche un figlio, ma dopo vari tentativi arrivò la rottura definitiva.Miriana Trevisan a La Volta Buona (Screen video Raiplay)Da anni lui è legato sentimentalmente a Serena Enardu, la soubrette parlando del suo rapporto con il cantante ha detto: "Noi eravamo come la notte e il giorno. Eravamo molto diversi, io molto romantica, lui meno".Le sue parole hanno spiazzato Caterina Balivo che ha infatti detto: "Ma come? Ti scriveva le canzoni e te le cantava", lei a quel punto ha detto che quelle canzoni forse le scriveva per la donna che ama oggi, subito dopo ha fatto marcia indietro dicendo che non crede che lei ci fosse già in quel momento.

