Lollobrigida assaggia chisulèi e pancetta | aziende piacentine protagoniste al Tuttofood di Milano

Tuttofood Milano, frutto di un nuovo modello di sistema al servizio del settore agroalimentare italiano e internazionale. Un’edizione, la prima, nata dall’accordo tra Fiere di Parma, Fiera Milano e Fiere Colonia, che si svolgerà fino a giovedì 8 maggio, con. 🔗 Ha aperto i battenti l’edizione 2025 di, frutto di un nuovo modello di sistema al servizio del settore agroalimentare italiano e internazionale. Un’edizione, la prima, nata dall’accordo tra Fiere di Parma, Fierae Fiere Colonia, che si svolgerà fino a giovedì 8 maggio, con. 🔗 Ilpiacenza.it

