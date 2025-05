Idee per un abitare leggero alla Galleria Alberoni in mostra i progetti di Vittorio Gandolfi

© Ilpiacenza.it - "Idee per un abitare leggero", alla Galleria Alberoni in mostra i progetti di Vittorio Gandolfi

Vittorio Gandolfi. Idee per un abitare leggero. 8 progetti per piccole case tra gli anni '40 e '50.È questo il titolo della suggestiva mostra che affianca la giornata di studi dedicata all’architetto Vittorio Gandolfi (Galleria Alberoni, venerdì 9 maggio, partecipazione libera) e che, dopo la. 🔗 per un. 8per piccole case tra gli anni '40 e '50.È questo il titolo della suggestivache affianca la giornata di studi dedicata all’architetto, venerdì 9 maggio, partecipazione libera) e che, dopo la. 🔗 Ilpiacenza.it

Ne parlano su altre fonti

"Idee per un abitare leggero", alla Galleria Alberoni in mostra i progetti di Vittorio Gandolfi - Vittorio Gandolfi. Idee per un abitare leggero. 8 progetti per piccole case tra gli anni '40 e '50. È questo il titolo della suggestiva mostra che affianca la giornata di studi dedicata all’architetto Vittorio Gandolfi (Galleria Alberoni, venerdì 9 maggio, partecipazione libera) e che, dopo la... 🔗ilpiacenza.it

Alla Galleria delle Idee. Massimo Parisi col libro: "E infine ci tolsero il Dalek" - Nuova presentazione del libro di Massimo Parisi ‘E infine ci tolsero il Dalek – Vivere da bambini negli anni ‘70’. L’appuntamento è per domani sera (ore 21) alla Galleria delle idee di Falconara. Insieme all’autore si potrà rileggere la storia degli anni ’70 riflessa nelle emozioni più profonde che tutti conserviamo o di cui, quanto meno, abbiamo sentito parlare. Spazio dunque a telefilm, giornalini, cartoni animati e molto altro, con nomi be noti a chi allora era piccolo, ma non solo, come Supergulp e Carosello. 🔗ilrestodelcarlino.it

Capello spara a zero: «Alla Juve ci sono dirigenti che non hanno idee chiare, non c’è pensiero e unione. Se non riesci a scegliere i giocatori…» - di Redazione JuventusNews24Capello spara a zero sulla dirigenza della Juve e del Milan: tutte le dichiarazioni del mister sui bianconeri L’ex allenatore Fabio Capello è intervenuto sul palco de Il Foglio a San Siro per analizzare il momento della Juve e del Milan soffermandosi sulle due dirigenze. Le parole riprese da TMW. PAROLE – «Al Milan e alla Juventus non c’è società dietro, ci sono dirigenti che non hanno idee chiare. 🔗juventusnews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Idee per un abitare leggero, alla Galleria Alberoni in mostra i progetti di Vittorio Gandolfi; Alla Galleria Alberoni una giornata di studi dedicata all’architetto Vittorio Gandolfi; Idee per un abitare leggero alla Galleria Alberoni in mostra i progetti di Vittorio Gandolfi; Tifo per un pontefice che protegga i cristiani. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

“Idee per un abitare leggero”, la mostra nel 60° anniversario della Galleria Alberoni - Vittorio Gandolfi. Idee per un abitare leggero. 8 progetti per piccole case tra gli anni ’40 e ’50. È questo il titolo della suggestiva mostra che ... 🔗piacenzasera.it