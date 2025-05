GUIDA TV 5 MAGGIO 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI MARIA CORLEONE

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione!

Rai1 21:30 23:35 Gerri new Storie di Sera Serie Tv Talk Show
Rai2 21:20 23:30 Audiscion new 90°Minuto di Lunedì Show Talk Show
Rai3 21:20 00:00 Lo Stato delle Cose Tg3 Linea Notte Talk Show Notiziario
Rete 4 21:25 01:00 Quarta Repubblica N: Io e Napoleone Talk Show Film
Canale 5 21:40 23:50 MARIA CORLEONE 2 1°Tv Attenti al Gorilla Serie Tv Film
Italia 1 21:30 00:00 FBI: Most Wanted 6 1°Tv Sport Mediaset Monday Night Serie Tv Talk Show
La7 21:15 23:15 100 Minuti new Siria, La Rivoluzione Fallita? Inchieste Doc.
Tv8 21:35 23:45 GialappaShow 1°Tv GialappaShow R Show Show
Nove 21:30 23:10 Little Big Italy R Little Big Italy R Talent Talent

Accanto ai vostri pronostici, vi chiediamo di inserire il SuperTOTOSHARE di "Gerri".

