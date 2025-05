Fondazione nel nuovo CdA entrano Giovanna Palladini Enrica De Micheli e Luigi Salice

Saranno in tutto otto - cinque uomini e tre donne - i componenti del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione di Piacenza e Vigevano per il mandato 2025-2029. La squadra, proposta dal presidente Roberto Reggi, è stata nominata lunedì 5 maggio dal Consiglio Generale.

Fondazione, nel nuovo CdA entrano Giovanna Palladini, Enrica De Micheli e Luigi Salice - Saranno in tutto otto - cinque uomini e tre donne - i componenti del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione di Piacenza e Vigevano per il mandato 2025-2029. La squadra, proposta dal presidente Roberto Reggi, è stata nominata lunedì 5 maggio dal Consiglio Generale. Investito del compito di... 🔗ilpiacenza.it

Capitale delle insinuazioni, attacchi e polemiche, Ferro (Cda fondazione Agrigento 2025): "Dobbiamo solo portare avanti i progetti del dossier" - "Il Cda della fondazione Agrigento 2025, di cui faccio parte, è un organo che deve portare avanti i progetti del dossier. Non nuovi progetti o iniziative, ma quelli che hanno fatto sì che Agrigento venisse nominata Capitale italiana della cultura. È un fatto squisitamente amministrativo. Tutto... 🔗agrigentonotizie.it

AmCham Italy, Cda a Napoli: nel board entrano Giulio Tremonti, Mario J. Abate e Andrea Guerzoni - AmCham Italy ha nominato nel corso della riunione svoltasi a Napoli venerdì 14 febbraio tre nuovi membri del Consiglio di Amministrazione: Giulio Tremonti, presidente di Aspen Italia ed ex ministro dell’economia nel governo Berlusconi, Mario J. Abate, partner Pavia e Ansaldo Studio Legale e Andrea Guerzoni, global vice chair-strategy and transactions di EY. Affiliata alla US Chamber of Commerce di Washington D. 🔗ildenaro.it

Cristina Scocchia confermata AD di illycaffè: il nuovo CdA guarda al futuro - Il rinnovato CDA di illycaffè punta a raddoppiare il business con una strategia focalizzata su Europa, innovazione e rapporto diretto con i consumatori ... 🔗horecanews.it

Ecco il nuovo cda - Ecco il nuovo cda della fondazione Cariparo. Il consiglio generale della fondazione, su proposta del presidente, Gilberto Muraro, ha nominato i componenti del nuovo consiglio di amministrazione, che ... 🔗polesine24.it