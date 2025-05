David Beckham | il suo compleanno ha unito affetti e celebrità

David Beckham: il suo compleanno ha unito affetti e celebrità

David celebra i suoi cinquant'anni con stile, famiglia e amicizie vere

Il 2 maggio, David Beckham ha celebrato i suoi cinquant'anni con una festa raffinata, elegante e ricca di significato nel cuore di Londra. Il celebre ex calciatore ha voluto vivere questo traguardo accanto alle persone che rappresentano la sua vita e la sua forza quotidiana. Per l'occasione ha scelto Core, uno dei ristoranti più prestigiosi d'Europa, diretto dalla chef Clare Smyth, conosciuta per le sue tre stelle Michelin.

David ha curato ogni dettaglio della serata con gusto e attenzione, dimostrando quanto tenga alla qualità delle relazioni e all'eleganza autentica. La cena, articolata in sette portate, ha offerto un viaggio gastronomico d'eccellenza, capace di sorprendere e appagare anche i palati più esigenti.

“David Beckham ha il cuore spezzato ed è sconvolto”: la delusione dell’ex calciatore per l’assenza del figlio Brooklyn al suo compleanno - Tutti i riflettori erano puntati sulla festa per il 50esimo compleanno di David Beckham, organizzata con cura in ogni dettaglio al ristorante Core by Clare Smyth di Londra. Erano presenti nomi di spessore, da Tom Cruise a Guy Ritchie, da Gordon Ramsay alla moglie Victoria, e molti amici storici. Ma tra un brindisi e l’altro, una sedia è rimasta vuota: quella di Brooklyn Beckham. Secondo una fonte vicina alla famiglia, l’ex calciatore inglese sarebbe rimasto “sconvolto”, e non avrebbe nascosto la delusione per l’assenza del primogenito: “David ha il cuore spezzato, Brooklyn ha informato i ... 🔗ilfattoquotidiano.it

David Beckham «sconvolto e con il cuore spezzato», 50esimo compleanno amaro: il figlio Brooklyn diserta per «questioni di cuore» - Una festa organizzata fino al minimo dettaglio, con tutte le grandi star e gli amici di una vita, quella per il 50esimo di David Beckham. C’erano tutti: sua moglie Victoria, l’attore Tom Cruise, il regista Guy Ritchie e lo chef Gordon Ramsey. C’era anche la famiglia al completo, eccetto per il primogenito Brooklyn e sua moglie Nicola. Un’assenza che per l’ex fenomeno di Manchester United e Real Madrid sarebbe stata una vera e propria «coltellata al cuore». 🔗open.online

