Cammini Aperti 2025 | un weekend tra natura spiritualità e storia nel cuore dell’Italia

Nel fine settimana del 10 e 11 maggio, le strade del Centro Italia si trasformeranno in veri e propri corridoi di bellezza e memoria con la nuova edizione di CamminiAperti2025. L'iniziativa, coordinata dalla Regione Umbria con il sostegno del Ministero del Turismo, invita cittadini e turisti a esplorare gratuitamente alcuni dei più suggestivi Cammini spirituali d'Italia.L'evento si estende su cinque regioni, Toscana, Umbria, Marche, Lazio ed Emilia-Romagna, con 27 escursioni guidate lungo tracciati storici come le Vie di San Francesco, i Cammini Lauretani e il Cammino di San Benedetto. I percorsi, pensati per essere accessibili e poco impegnativi (tra i 7 e i 12 km, con un dislivello massimo di 300 metri), saranno accompagnati da guide ambientali esperte.Un turismo lento per riscoprire il PaeseL'edizione 2025 non è solo una passeggiata: è un invito a un turismo più consapevole, che valorizza la lentezza, il contatto diretto con il territorio e il rispetto per l'ambiente.

Potrebbe interessarti su Zazoom: Sinner accende il Foro Italico nell'ultimo allenamento prima del debutto agli Internazionali d'Italia 2025 - Jannik Sinner ha completato oggi, sabato 10 maggio, l’ultimo allenamento prima del debutto nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2025. Il numero uno del mondo è sceso sul campo 5 del Foro Italico per una sessione di circa un’ora, accompagnato dal suo team tecnico guidato da Simone Vagnozzi e Darren Cahill.

