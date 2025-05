Basilea accende l’Eurovision 2025 tra musica e simboli

Basilea accende l'Eurovision 2025 tra musica e simboliLa città svizzera ospita il festival a 70 anni dal debuttoBasilea si prepara a vivere cinque giorni di fuoco musicale con l'edizione 2025 dell'Eurovision Song Contest, dal 13 al 17 maggio. La città svizzera, scelta con valore fortemente simbolico a quasi settant'anni dalla prima storica edizione ospitata nel 1956 a Lugano, si trasforma nel cuore dell'Europa musicale. L'arena della St. Jakobshalle, capace di accogliere oltre dodicimila spettatori, si veste di tecnologia e suggestioni per dare vita a uno spettacolo che promette sorprese scenografiche e momenti carichi di pathos.Trentasette Paesi si sfidano sul palco tra lingue e cultureBen trentasette nazioni partecipano alla competizione, creando un mosaico sonoro che intreccia melodie, identità culturali e linguaggi differenti.

