Zelensky | Pronti a un cessate il fuoco se la Russia si ferma | Mattarella convoca il Consiglio supremo di Difesa

Il presidente ucraino mette in guardia i leader diretti alla parata di Mosca: "Non garantisco la vostra sicurezza, Putin potrebbe creare esplosioni e poi accusarci" 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Zelensky apre a negoziati diretti con Mosca: «Pronti dopo il cessate il fuoco» - KIEV – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Kiev è pronta ad avviare negoziati diretti con Mosca, a condizione che venga rispettato un cessate il fuoco. Un segnale politico forte, pronunciato nel cuore di una fase militare ancora tesa, ma che lascia intravedere la possibilità di una svolta diplomatica. «Dopo il cessate il fuoco siamo pronti a sederci in qualsiasi forma», ha detto Zelensky, lasciando aperto il ventaglio delle opzioni sul piano del dialogo, finora sempre vincolato alla presenza di mediatori terzi o al rispetto di condizioni preliminari. 🔗thesocialpost.it

Putin annuncia la tregua per Pasqua, poi attacca: «Vediamo quanto Kiev vuole la pace». Zelensky risponde: «Pronti al cessate il fuoco, se funziona estendiamolo» - Un regime di «silenzio totale e incondizionato», questo il requisito posto dal presidente Volodymyr Zelensky a qualche ora dall’annuncio russo di un cessate il fuoco fino alle 23 italiane del giorno di Pasqua. Una decisione, comunicata in diretta tv dal presidente russo Vladimir Putin, che secondo gli alti funzionari militari di Kiev non è stata poi rispettata nei fatti, con le città vicine al fronte orientale che continuano a essere prese di mira da una pioggia di missili e droni. 🔗open.online

Ucraina, Zelensky: "Siamo pronti a un cessate il fuoco se la Russia si ferma" - Il presidente ucraino mette in guardia i leader diretti alla parata di Mosca: "Non garantisco la vostra sicurezza, Putin potrebbe creare esplosioni e poi accusarci" 🔗tgcom24.mediaset.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

