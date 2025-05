Volley Perugia batte Piacenza in rimonta e si regala la Champions League

Perugia ha sconfitto Piacenza per 3-2 (21-25; 25-21; 21-25; 25-17; 20-18) nella gara-2 della finale per il terzo posto nella Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I Block Devils hanno espugnato il PalaBanca, replicando il successo ottenuto di fronte al proprio pubblico nella gara d’apertura del confronto e chiudendo così sul 2-0 la serie che metteva in palio l’ultimo pass per la prossima edizione della Champions League.I rossoneri saranno al via della massima competizione europea insieme a Trento e Civitanova che si stanno fronteggiano nella finale scudetto, mentre i Lupi dovranno accontentarsi di partecipare alla CEV Cup, la seconda manifestazione continentale per importanza. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti rialzano la testa dopo la rimonta subita dalla Lube nella semifinale scudetto e ora si potranno concentrare sulla Final Four della Champions League che andrà in scena tra un paio di settimane a Lodz (Polonia), con la speranza di alzare al cielo il prestigioso trofeo. 🔗 ha sconfittoper 3-2 (21-25; 25-21; 21-25; 25-17; 20-18) nella gara-2 della finale per il terzo posto nella Superlega, il massimo campionato italiano dimaschile. I Block Devils hanno espugnato il PalaBanca, replicando il successo ottenuto di fronte al proprio pubblico nella gara d’apertura del confronto e chiudendo così sul 2-0 la serie che metteva in palio l’ultimo pass per la prossima edizione della.I rossoneri saranno al via della massima competizione europea insieme a Trento e Civitanova che si stanno fronteggiano nella finale scudetto, mentre i Lupi dovranno accontentarsi di partecipare alla CEV Cup, la seconda manifestazione continentale per importanza. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti rialzano la testa dopo lasubita dalla Lube nella semifinale scudetto e ora si potranno concentrare sulla Final Four dellache andrà in scena tra un paio di settimane a Lodz (Polonia), con la speranza di alzare al cielo il prestigioso trofeo. 🔗 Oasport.it

