Verstappen in pole a Miami a Norris la sprint Sabato complicato per la Ferrari

Miami (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Max Verstappen in pole position nel Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Il pilota olandese della Red Bull, neo-papà, gira in 1'26?204, che vale anche il record della pista. Secondo Lando Norris (McLaren) a soli 0?065. Terzo un super Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) che precede Oscar Piastri (McLaren). Indietro Charles Leclerc, che termina ottavo a 0?550. In mezzo anche George Russell (Mercedes), Carlos Sainz (Williams) e Alexander Albon (Williams). Nono Esteban Ocon (Haas) e decimo Yuki Tsunoda (Red Bull). Lewis Hamilton, con l'altra Rossa, è stato eliminato nel Q2 e scatterà dalla 12esima casella.La sprint sorride alla McLarenNorris ha invece vinto la sprint Race del pomeriggio italiano. Grande caos in pista con gara iniziata in condizioni bagnate e finita con gomme da asciutto.

