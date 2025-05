Verso l’estate in centro il Comune sostiene le aperture dei negozi E tutor per la movida

l’estate si avvicina e con essa torna al centro del dibattito cittadino il tema della movida e delle ’notti di qualità’. Il Comune di Prato, attraVerso l’assessorato al commercio guidato da Benedetta Squittieri, lavora per una stagione che sia vivace ma sostenibile, in grado di unire l’energia della socialità con la vivibilità del centro storico.“Il lavoro sulla movida è iniziato da tempo - spiega l’assessora Squittieri - anche grazie alla collaborazione con l’assessore Blasi. Abbiamo incontrato le associazioni di categoria e i commercianti del centro per impostare un’estate diversa, strutturata, fatta di condivisione e di iniziative”.Gli incontri avviati nei mesi scorsi hanno coinvolto direttamente chi vive e lavora nella città, a partire dagli esercenti. “È stato importante ascoltare le esigenze delle attività commerciali e condividere con loro le tappe fondamentali dell’estate: la giornata internazionale del libro, l’arrivo della Mille Miglia, il capodanno dell’Annunciazione, fino a quello che sarà l’appuntamento più importante di giugno il Festival Seminare idee”. 🔗 Prato, 4 maggio 2025 –si avvicina e con essa torna aldel dibattito cittadino il tema dellae delle ’notti di qualità’. Ildi Prato, attral’assessorato al commercio guidato da Benedetta Squittieri, lavora per una stagione che sia vivace ma sostenibile, in grado di unire l’energia della socialità con la vivibilità delstorico.“Il lavoro sullaè iniziato da tempo - spiega l’assessora Squittieri - anche grazie alla collaborazione con l’assessore Blasi. Abbiamo incontrato le associazioni di categoria e i commercianti delper impostare un’estate diversa, strutturata, fatta di condivisione e di iniziative”.Gli incontri avviati nei mesi scorsi hanno coinvolto direttamente chi vive e lavora nella città, a partire dagli esercenti. “È stato importante ascoltare le esigenze delle attività commerciali e condividere con loro le tappe fondamentali del: la giornata internazionale del libro, l’arrivo della Mille Miglia, il capodanno dell’Annunciazione, fino a quello che sarà l’appuntamento più importante di giugno il Festival Seminare idee”. 🔗 Lanazione.it

