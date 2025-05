Vallanzasca 75 anni oggi e l’appello a Mattarella per la grazia | Annullato dalla malattia non è più lui

Mattarella e al ministro Nordio la grazia per Renato Vallanzasca. Non ha senso che rimanga agli arresti domiciliari un uomo che sta male e vive in uno stato di demenza totale, che non ricorda più niente di sé, del suo passato, di quello che ha fatto”. Tino (all’anagrafe Alfredo Santino) Stefanini parla nella casa che fu di sua madre. Esponente di spicco e uno dei tre superstiti, con Renato Vallanzasca e Osvaldo (Cico) Monopoli della banda che imperversò a Milano e non solo. Un omicidio, decine di rapine. Settantadue anni di cui 49 trascorsi entrando e uscendo da una quarantina di patrie galere, con le parentesi di due evasioni. oggi, placato e regolati tutti i conti con la giustizia, vive a Milano, quartiere Gallaratese. FOTO REPERTORIO - ROMA - **SPECIAL FEE** RENATO Vallanzasca (ROMA - 1977-02-18, Roma'sGiacominofoto) p. 🔗 MILANO – “Chiederò al presidente della Repubblica Sergioe al ministro Nordio laper Renato. Non ha senso che rimanga agli arresti domiciliari un uomo che sta male e vive in uno stato di demenza totale, che non ricorda più niente di sé, del suo passato, di quello che ha fatto”. Tino (all’anagrafe Alfredo Santino) Stefanini parla nella casa che fu di sua madre. Esponente di spicco e uno dei tre superstiti, con Renatoe Osvaldo (Cico) Monopoli della banda che imperversò a Milano e non solo. Un omicidio, decine di rapine. Settantaduedi cui 49 trascorsi entrando e uscendo da una quarantina di patrie galere, con le parentesi di due evasioni., placato e regolati tutti i conti con la giustizia, vive a Milano, quartiere Gallaratese. FOTO REPERTORIO - ROMA - **SPECIAL FEE** RENATO(ROMA - 1977-02-18, Roma'sGiacominofoto) p. 🔗 Ilgiorno.it

Su questo argomento da altre fonti

L'ultima evasione di Vallanzasca. Via da Bollate verso una Rsa: è malato; Varese, morto l’ex esponente delle Brigate Rosse Corrado Alunni; Varese: morto Corrado Alunni, ex Brigate Rosse. Evase da San Vittore con Vallanzasca; È morto a Varese l’ex brigatista rosso Corrado Alunni: aveva 75 anni. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Renato Vallanzasca trasferito dal carcere in Rsa: è stato detenuto per più di 50 anni e con «fine pena mai». «Grave decadimento cognitivo» - Esce dal carcere dopo quasi 52 anni di detenzione, al netto di storiche e clamorose evasioni, Renato Vallanzasca, uno dei criminali più noti d'Italia, ex boss della banda della Comasina che ... 🔗msn.com

Renato Vallanzasca lascia il carcere: trasferito in una Rsa dopo più di 50 anni in cella - Renato Vallanzasca, per il quale il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha disposto il 13 settembre scorso il "differimento pena" in detenzione domiciliare per "incompatibilità col carcere" per ... 🔗msn.com