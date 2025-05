Va in shock anafilattico per una puntura d’ape | Ringrazio chi mi ha salvata

Viareggio, 4 maggio 2025 – È la storia di un grande amore e anche di una grande paura, di altruismo e di riconoscenza. Una storia che nel giro di pochi minuti avrebbe potuto avere un epilogo drammatico, e in cui il lieto fine è il frutto un'impeccabile catena di soccorsi. Grazie alla quale Matilde (il nome è di fantasia) è riuscita a superare un brutto shock anafilattico scatenato dalla puntura di un'ape. Tutto è accaduto in un attimo, in una giornata di festa. Il primo maggio, in riva al mare. Matilde stava passeggiando sulla battigia, insieme al compagno, quando ha sentito un pizzicore sotto la pianta del piede: "Ho riconosciuto subito il pungiglione, e – racconta – ho capito di essere stata pizzicata.". Prima di trasferirsi a Viareggio, "città di cui mi sono innamorata e che sento come la mia casa del cuore", M.

