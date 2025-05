Ucraina Zelensky | Cessate il fuoco immediato se Putin ferma gli attacchi

Zelensky rilancia sulla tregua tra Ucraina e Russia dopo le tensioni con Mosca sulle celebrazioni dell'80esima Giornata della Vittoria sulla Germania nazista del prossimo 9 maggio. Il presidente ucraino che aveva bocciato la proposta di fermare le armi per tre giorni tra l'8 e il 10 maggio, ha dichiarato di essere pronto . 🔗 (Adnkronos) – Volodymyrrilancia sulla tregua trae Russia dopo le tensioni con Mosca sulle celebrazioni dell'80esima Giornata della Vittoria sulla Germania nazista del prossimo 9 maggio. Il presidente ucraino che aveva bocciato la proposta dire le armi per tre giorni tra l'8 e il 10 maggio, ha dichiarato di essere pronto . 🔗 Periodicodaily.com

“L’Ucraina pronta alle elezioni dopo il cessate il fuoco definitivo”: i piani di Zelensky secondo l’Economist - Una volta entrato in vigore un cessate il fuoco totale, l’Ucraina voterà. A scriverlo è l’Economist, secondo cui il presidente Volodymir Zelensky ha dato istruzioni per avviare i preparativi per le elezioni questa estate, dopo la tregua definitiva. Zelensky ha presieduto una riunione dedicata a questo la scorsa settimana lasciando intendere, secondo le fonti citate dal settimanale, di voler procedere velocemente per lasciare poco tempo all’opposizione di organizzarsi e non lasciare spazio a un disgregamento dell’unità nazionale. 🔗ilfattoquotidiano.it

Zelensky: “L’Ucraina vuole la pace”. Kiev si presente al colloquio con gli Usa con un cessate il fuoco parziale - Da Kiev nuove assicurazioni per la fine del conflitto con Mosca. “L’Ucraina vuole la pace. E la Russia è l’unica ragione per cui si trascina la guerra”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram alla vigilia dei colloqui in Arabia Saudita tra delegazioni Usa e Ucraina. Un appuntamento cruciale dopo lo scontro in mondovisione con Donald Trump nello Studio Ovale. “L’Ucraina ha cercato la pace fin dal primo istante della guerra e abbiamo sempre detto che è la Russia l’unica ragione per cui la guerra va avanti”, spiega Zelensky confermando che l’Ucraina è “pienamente impegnata ... 🔗secoloditalia.it

Ucraina, Trump preme su Putin per la tregua. Zelensky convince il tycoon: cessate il fuoco prima della pace - «Siamo vicini, ma non abbastanza». La frase del Segretario di Stato Usa Marco Rubio in uno dei programmi più popolari in America, ?Meet the Press? della Nbc, fotografa... 🔗ilmessaggero.it

Ucraina, Zelensky: "Cessate il fuoco immediato se Putin ferma gli attacchi" - In un messaggio pubblicato su Telegram, Zelensky ha sottolineato che un periodo di tregua di "almeno 30 giorni" sarebbe un "termine onesto" per la preparazione dei passi successivi. Ha aggiunto che, ... 🔗msn.com

Zelensky: "Pronti a un cessate il fuoco se la Russia si ferma" | Mattarella convoca il Consiglio supremo di Difesa - La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.166. "Siamo pronti a passare a un cessate il fuoco il prima possibile, anche a partire da oggi, se la Russia è pronta a fare altrettanto". Lo ha annunciato Zele ... 🔗msn.com

Guerra in Ucraina: Zelensky rifiuta l'offerta di Putin di un cessate il fuoco di tre giorni - Volodymyr Zelensky ha respinto la proposta di Vladimir Putin di dichiarare un cessate il fuoco di tre giorni dal 7 al 9 maggio, definendola un "gesto teatrale", e ha affermato che dovrebbe durare alme ... 🔗msn.com