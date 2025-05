Ucraina Zelensky | Cessate il fuoco immediato se Putin ferma gli attacchi

Zelensky rilancia sulla tregua tra Ucraina e Russia dopo le tensioni con Mosca sulle celebrazioni dell’80esima Giornata della Vittoria sulla Germania nazista del prossimo 9 maggio. Il presidente ucraino che aveva bocciato la proposta di fermare le armi per tre giorni tra l’8 e il 10 maggio, ha dichiarato di essere pronto ad avviare un “Cessate il fuoco immediato” se Putin cesserà “gli attacchi e le offensive”. In un messaggio pubblicato su Telegram, Zelensky ha sottolineato che un periodo di tregua di “almeno 30 giorni” sarebbe un “termine onesto” per la preparazione dei passi successivi. Ha aggiunto che, se la Russia accetterà queste condizioni, l’Ucraina è pronta a “fermare i combattimenti” e “preparare i prossimi passi per una de-escalation”. Nel contempo, Zelensky ha ribadito l’importanza di continuare la pressione su “entità e meccanismi” che aiutano la Russia a eludere le “sanzioni internazionali”, annunciando l’intenzione di introdurre nuovi pacchetti sanzionatori contro “soggetti in Paesi terzi”. 🔗 (Adnkronos) –Volodymyrrilancia sulla tregua trae Russia dopo le tensioni con Mosca sulle celebrazioni dell’80esima Giornata della Vittoria sulla Germania nazista del prossimo 9 maggio. Il presidente ucraino che aveva bocciato la proposta dire le armi per tre giorni tra l’8 e il 10 maggio, ha dichiarato di essere pronto ad avviare un “il” secesserà “glie le offensive”. In un messaggio pubblicato su Telegram,ha sottolineato che un periodo di tregua di “almeno 30 giorni” sarebbe un “termine onesto” per la preparazione dei passi successivi. Ha aggiunto che, se la Russia accetterà queste condizioni, l’è pronta a “re i combattimenti” e “preparare i prossimi passi per una de-escalation”. Nel contempo,ha ribadito l’importanza di continuare la pressione su “entità e meccanismi” che aiutano la Russia a eludere le “sanzioni internazionali”, annunciando l’intenzione di introdurre nuovi pacchetti sanzionatori contro “soggetti in Paesi terzi”. 🔗 Ildenaro.it

Approfondimenti da altre fonti

“L’Ucraina pronta alle elezioni dopo il cessate il fuoco definitivo”: i piani di Zelensky secondo l’Economist - Una volta entrato in vigore un cessate il fuoco totale, l’Ucraina voterà. A scriverlo è l’Economist, secondo cui il presidente Volodymir Zelensky ha dato istruzioni per avviare i preparativi per le elezioni questa estate, dopo la tregua definitiva. Zelensky ha presieduto una riunione dedicata a questo la scorsa settimana lasciando intendere, secondo le fonti citate dal settimanale, di voler procedere velocemente per lasciare poco tempo all’opposizione di organizzarsi e non lasciare spazio a un disgregamento dell’unità nazionale. 🔗ilfattoquotidiano.it

Zelensky: “L’Ucraina vuole la pace”. Kiev si presente al colloquio con gli Usa con un cessate il fuoco parziale - Da Kiev nuove assicurazioni per la fine del conflitto con Mosca. “L’Ucraina vuole la pace. E la Russia è l’unica ragione per cui si trascina la guerra”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram alla vigilia dei colloqui in Arabia Saudita tra delegazioni Usa e Ucraina. Un appuntamento cruciale dopo lo scontro in mondovisione con Donald Trump nello Studio Ovale. “L’Ucraina ha cercato la pace fin dal primo istante della guerra e abbiamo sempre detto che è la Russia l’unica ragione per cui la guerra va avanti”, spiega Zelensky confermando che l’Ucraina è “pienamente impegnata ... 🔗secoloditalia.it

Ucraina, Trump preme su Putin per la tregua. Zelensky convince il tycoon: cessate il fuoco prima della pace - «Siamo vicini, ma non abbastanza». La frase del Segretario di Stato Usa Marco Rubio in uno dei programmi più popolari in America, ?Meet the Press? della Nbc, fotografa... 🔗ilmessaggero.it

Ne parlano su altre fonti

Ucraina-Russia, l'offerta di Zelensky a Putin; Zelensky rifiuta l'offerta di Putin di un cessate il fuoco di 3 giorni; Ucraina, Zelensky: Siamo pronti a un cessate il fuoco se la Russia si ferma; Putin ha proposto un cessate il fuoco temporaneo in Ucraina. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ucraina, Zelensky: "Cessate il fuoco immediato se Putin ferma gli attacchi" - (Adnkronos) - Volodymyr Zelensky rilancia sulla tregua tra Ucraina e Russia dopo le tensioni con Mosca sulle celebrazioni dell'80esima Giornata della Vittoria sulla Germania nazista del prossimo 9 mag ... 🔗msn.com

Guerra in Ucraina: Zelensky rifiuta l'offerta di Putin di un cessate il fuoco di tre giorni - Volodymyr Zelensky ha respinto la proposta di Vladimir Putin di dichiarare un cessate il fuoco di tre giorni dal 7 al 9 maggio, definendola un "gesto teatrale", e ha affermato che dovrebbe durare alme ... 🔗msn.com

Ucraina, Zelensky rifiuta tregua di tre giorni offerta da Putin. Mosca: “Dimostra che è neonazista” - "È impossibile raggiungere accordi in tre, cinque o sette giorni", ha detto il presidente ucraino Zelensky, che ha respinto la tregua di tre ... 🔗fanpage.it