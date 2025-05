Ucraina-Russia tregua a alta tensione Kiev | Mosca non sicura 9 maggio

tregua ad altissima tensione tra Russia e Ucraina nella guerra in corso da oltre 3 anni. Dall'8 all'11 maggio Mosca ha proclamato un cessate il fuoco per blindare la parata della vittoria, in programma nella capitale russa il 9 maggio: per l'80esimo anniversario della vittoria.

Ucraina-Russia, tregua a alta tensione. Kiev: "Mosca non sicura 9 maggio" - (Adnkronos) – Tra messaggi e minacce, si va verso una tregua ad altissima tensione tra Russia e Ucraina nella guerra in corso da oltre 3 anni. Dall'8 all'11 maggio Mosca ha proclamato un cessate il fuoco per blindare la parata della vittoria, in programma nella capitale russa il 9 maggio: per l'80esimo anniversario della vittoria

Ucraina-Russia, fine della tregua senza proroghe: attacchi russi su più città, sirene d’allarme su Kiev - La tregua pasquale è finita e la Russia riprende gli attacchi con droni kamikaze su diverse regioni ucraine. Trump: “Speriamo in accordo in settimana tra Mosca e Kiev ... 🔗firstonline.info

Ucraina-Russia, tregua più lontana dopo l'attacco a Sumy? L'analisi - Le forze russe potrebbero condurre attacchi sotto falsa bandiera lungo la linea del fronte in caso di un futuro cessate il fuoco generale al fine di accusare l'Ucraina di violare la tregua e ... 🔗adnkronos.com