© Repubblica.it - Trump si traveste da pontefice, la curia di New York: “Offensivo”

Una foto creata dall’Intelligenza artificiale genera proteste ma anche entusiasmo. Intanto, il 14 giugno, il tycoon avrà una parata militare in suo onore 🔗 Repubblica.it

Trump ai funerali di Papa Francesco, a Roma venerdì 25 aprile, incontro con Meloni e Mattarella, il sogno del tycoon di un pontefice americano, dubbi sui “woke” Cupich, Gregory e Tobin - RETROSCENA - Il tycoon, che sogna un pontefice americano, nutre dubbi su tre possibili candidati a stelle e strisce, vale a dire i "woke" Blase Joseph Cupich, Joseph William Tobin e Wilton Gregory. Diversa la linea su Timothy Dolan Anche il presidente americano Donald Trump sarà presente ai funerali di Pa 🔗ilgiornaleditalia.it

Papa Francesco, morto il Pontefice degli ultimi. Forse sabato i funerali, ci sarà Trump. Fatale un ictus - Il vento di primavera ieri mattina soffiava delicato ma nel silenzio si è portato via il Papa Combattente, quel cardinale argentino arrivato dalla fine del mondo che fino all'ultimo si... 🔗ilmessaggero.it

“Habemus Trump”, il presidente americano s’incorona Pontefice: la sua foto in versione papale è già virale e infiamma i social - Tra strategie e complotti che agitano le acque d’Oltretevere a pochi giorni dall’inizio del Conclave, irrompe sulla scena mediatica Donald Trump, che ha pubblicato sui social della Casa Bianca e su Truth un suo ritratto, presumibilmente generato dall’intelligenza artificiale, in cui appare in abito talare, seduto con aria solenne in poltrona, con la mitra e la croce d’oro al collo, la mano sinistra appoggiata sulla gamba e l’indice destro alzato verso il cielo. 🔗secoloditalia.it

Trump vestito da papa: sui social della Casa Bianca il fotomontaggio - La diffusione dell’immagine iconoclasta del Donald con la tiara fa discutere. E ricorda lo Zio Sam dell’arruolamento. Nel presidente Usa tutto è così ... 🔗msn.com

Trump si traveste da Papa e manda in tilt il web: la foto virale che sconvolge tutti - A pochi giorni dalla morte di Papa Francesco, il mondo cattolico si prepara a un momento cruciale come l’elezione del nuovo pontefice. Ma, come spesso accade nell’era dei social e delle narrazioni fuo ... 🔗informazione.it