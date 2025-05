Tra centro storico e Mura torna il fascino della ‘StraFerrara’ | il programma

Tra centro storico e Mura, torna il fascino della 'StraFerrara': il programma

torna la ‘StraFerrara’. Domenica 11 maggio, la città è pronta a diventare teatro di uno dei momenti podistici più attesi dell’anno. In programma, infatti, vi sono sia la corsa vera e propria sia la camminata non competitiva (che è possibile affrontare anche insieme al proprio amico a quattro. 🔗 la. Domenica 11 maggio, la città è pronta a diventare teatro di uno dei momenti podistici più attesi dell’anno. In, infatti, vi sono sia la corsa vera e propria sia la camminata non competitiva (che è possibile affrontare anche insieme al proprio amico a quattro. 🔗 Ferraratoday.it

