Tolleranza zero alla sosta selvaggia | ganasce e multe ai bus turistici

Montecatini Terme, 4 maggio 2025 – Quei bus turistici erano stati parcheggiati sulla corsia di emergenza, quella riservata ai mezzi di soccorso, in viale Verdi. La polizia municipale non ha perso tempo e per i mezzi dei trasgressori sono scattare le ganasce. È questo uno dei primi risultati dell'attività legata al rispetto del codice della strada da parte dei pullman che portano gruppi e comitive in città, avviata dal sindaco Claudio Del Rosso e dall'assessore Marco Silvestri."L'amministrazione di Montecatini – dice un comunicato ufficiale del Comune – nell'intento di garantire una maggiore fluidità del traffico e un più ordinato utilizzo degli spazi pubblici, annuncia l'introduzione di misure più stringenti per contrastare la sosta non autorizzata degli autobus turistici sul territorio.

