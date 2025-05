Thunderbolts* | Recensione del nuovo film Marvel Studios

Thunderbolts* | Recensione del nuovo film Marvel Studios

Thunderbolts* è il nuovo film Marvel Studios uscito nelle sale a partire dal 30 aprile, e questa è la nostra Recensione “no Spoiler”.Il film nasce dal fumetto omonimo firmato Marvel Comics. Thunderbolts* è stato diretto da Jake Schreier, già regista di Città di Carta. Nel cast spiccano i volti già noti nell’MCU di Sebastian Stan, Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen e Julia Louis-Dreyfus. Tra i nuovi ingressi nell’MCU, invece, il film offre la presenza di Lewis Pullman e Geraldine Viswanathan.Thunderbolts* segue un gruppo di antieroi dell’MCU, tra cui Yelena Belova, Bucky Barnes e Red Guardian, reclutati da Valentina Allegra de Fontaine per una missione segreta. Intrappolati in una trappola mortale, questi emarginati dal passato turbolento devono unirsi per sopravvivere, affrontando demoni interiori, ma soprattutto un pericolo che minaccia il mondo. 🔗 è iluscito nelle sale a partire dal 30 aprile, e questa è la nostra“no Spoiler”.Ilnasce dal fumetto omonimo firmatoComics.è stato diretto da Jake Schreier, già regista di Città di Carta. Nel cast spiccano i volti già noti nell’MCU di Sebastian Stan, Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen e Julia Louis-Dreyfus. Tra i nuovi ingressi nell’MCU, invece, iloffre la presenza di Lewis Pullman e Geraldine Viswanathan.segue un gruppo di antieroi dell’MCU, tra cui Yelena Belova, Bucky Barnes e Red Guardian, reclutati da Valentina Allegra de Fontaine per una missione segreta. Intrappolati in una trappola mortale, questi emarginati dal passato turbolento devono unirsi per sopravvivere, affrontando demoni interiori, ma soprattutto un pericolo che minaccia il mondo. 🔗 Universalmovies.it

