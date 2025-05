Siena coltello nascosto in centro | trovato in via del Paradiso

© Lanazione.it - Siena, coltello nascosto in centro: trovato in via del Paradiso

Siena, 4 maggio 2025 – Un coltello. Si vede bene che è da cucina. Di quelli affilati. E appuntiti. Nulla di strano, in ogni casa ci sono per tagliare la carne e il pane. Meno consueto il fatto che sia stato trovato in strada. In pieno giorno. Mentre i bambini delle Contrade, ieri dalle 10 a mezzogiorno, si divertivano a prendersi cura del loro rione, guardati a vista da addetti ai piccoli, priori e genitori. La scoperta è avvenuta in via del Paradiso. La stessa strada in cui, ad aprile, la polizia aveva scovato e sequestrato due lunghi coltelli da cucina, a margine di un intervento per le intemperanze di un gruppo di ragazzini davanti alla Camera di commercio, nel parcheggio dei motorini. Il coltello trovato ieri era all'imbocco della strada, scendendo sul lato sinistro. E' saltato fuori quando per riordinare il rione hanno spostato un mattone.

