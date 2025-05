Serena | Inter attacco con scarsa autostima Spiego dov’è il problema!

Inter-Verona Aldo Serena dà il suo punto di vista sulla gara, anche pensando al prossimo impegno di Champions League. L'ex nerazzurro si sofferma, poi, sulle alternative offensive di Simone Inzaghi.SQUADRA RIMANEGGIATA – Aldo Serena, ospite nello studio di Sky Sport per commentare quanto accaduto in Inter-Verona, dichiara: «Secondo me per Inzaghi, sul profilo psicologico, non era facile preparare la partita col Verona con l'impegno di martedì all'orizzonte. Per quello l'allenatore nerazzurro ha cambiato tutti gli elementi. Una prova da parte di alcuni l'ha avuta perché la squadra si è comportata bene. Nella seconda parte della gara il Verona ha alzato il baricentro, ha messo un po' in difficoltà un'Inter rimaneggiata ma che ha voluto a tutti i costi portare a casa i tre punti.

