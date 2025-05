Scontro tra artisti irpini dopo il Concerto del Primo Maggio | BigMama e Highsnob al centro di una bufera mediatica

© Avellinotoday.it - Scontro tra artisti irpini dopo il Concerto del Primo Maggio: BigMama e Highsnob al centro di una bufera mediatica

Concerto del Primo Maggio, svoltosi come da tradizione a Roma, si è sollevato un fitto vortice di polemiche che ha assunto contorni personali e fortemente divisivi. A catalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica non sono stati soltanto i contenuti musicali e le tematiche. 🔗 All’indomani deldel, svoltosi come da tradizione a Roma, si è sollevato un fitto vortice di polemiche che ha assunto contorni personali e fortemente divisivi. A catalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica non sono stati soltanto i contenuti musicali e le tematiche. 🔗 Avellinotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Incidente ai Colli, furgone si ribalta dopo scontro con un suv: chiusa strada del Palazzo - Incidente nella zona dei colli di Pescara con un furgone che si è ribaltato a causa di uno scontro laterale con un suv della Jeep. Come informa la polizia locale si è resa necessaria la chiusura di strada del Palazzo a causa del sinistro. Il tratto interessato è quello compreso tra via... 🔗ilpescara.it

Scontro tra Selvaggia Lucarelli e Marino Bartoletti dopo Sanremo 2025: “Abituato a fare slurp”, “Ego smisurato, ma chi ti fila” - Scontro a distanza tra Selvaggia Lucarelli e Marino Bartoletti. A Domenica In, il giornalista aveva detto a Simone Cristicchi: "Qualcuno pretende di trasferire agli altri la propria sporcizia mentale e ha scritto delle cose che ti hanno profondamente ferito". Frase che Lucarelli ha percepito come una frecciatina al suo indirizzo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Incidente sulla Tiburtina: scontro tra Yamaha R1 e auto, motociclista muore dopo 24 ore in ospedale - Villa Adriana piange Silvio Alari, barista della frazione del comune di Tivoli morto in seguito a un incidente stradale. La tragedia sulla via Tiburtina Valeria, nel territorio di Vicovaro, provincia nord est della Capitale. In sella alla sua moto, il 47enne si è scontrato frontalmente con... 🔗romatoday.it