Scienza dimezzata l’attacco a ricerca medica ambiente e Nasa

Donald Trump parte all'attacco della Scienza. Ieri la Casa Bianca ha presentato le «raccomandazioni sul finanziamento discrezionale», il capitolo della legge di bilancio Usa con cui vengono finanziati i settori.

La crociata di Trump contro la scienza. Non solo tagli al budget delle agenzie. “Bocciati” i primi programmi di ricerca - A Boston, a metà febbraio, si è tenuta la riunione annuale dell’American Association for the Advancement of Science. Si è parlato delle molte minacce che l’uomo e il pianeta devono affrontare: dal riscaldamento globale ai progressi incontrollati dell’intelligenza artificiale a nuove epidemie. Ma si è discusso, spesso a porte chiuse e in incontri riservati, delle minacce che scienza e scienziati stanno subendo negli Stati Uniti, a opera proprio del governo degli Stati Uniti. 🔗ilfattoquotidiano.it

Scienza dimezzata, l’attacco a ricerca medica, ambiente e Nasa - Usa (Internazionale) Donald Trump parte all’attacco della scienza. Ieri la Casa Bianca ha presentato le «raccomandazioni sul finanziamento discrezionale», il capitolo della legge di bilancio Usa con c ... 🔗ilmanifesto.it

La ricerca scientifica sta cambiando. In peggio purtroppo - Questo tracollo è stato confermato da Nature, un cui articolo ha certificato la «crisi della scienza»: più del 70 per cento delle ricerche prese in esame aveva fallito i test di riproducibilità. 🔗msn.com

