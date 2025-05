San Floriano | il Santo del 4 maggio e la sua celebrazione nel mondo

Chi è San Floriano?
San Floriano è un Santo cristiano venerato principalmente nei paesi di lingua tedesca e in alcune regioni dell'Europa centrale. La sua festa si celebra il 4 maggio e il suo culto è particolarmente sentito in Austria, Germania, Polonia e Italia. Floriano è noto come il patrono dei pompieri e viene spesso invocato contro gli incendi e le inondazioni.

Perché è diventato Santo?
Floriano nacque nel III secolo nell'attuale Austria. Fu un ufficiale dell'esercito romano e si convertì al cristianesimo, un atto di grande coraggio in un'epoca in cui i cristiani erano perseguitati. La sua fede incrollabile e il suo rifiuto di rinunciare al cristianesimo portarono alla sua esecuzione nel 304 d.C. Fu annegato nel fiume Enns con una pietra legata al collo. Questo atto di martirio è uno dei motivi principali per cui Floriano è stato canonizzato e venerato come Santo.

