Romania al voto dopo il caos Georgescu chi è George Simion | il candidato di estrema destra che guida i sondaggi

Romania ci riprova. Domenica 4 maggio i cittadini romeni sono chiamati nuovamente alle urne per scegliere il nuovo presidente, dopo le tensioni anche a livello internazionale seguite all’annullamento della precedente tornata elettorale di novembre, vinta al primo turno dall’estremista di destra e filo-Putin C?lin Georgescu. A soli due giorni dal ballottaggio, la Corte costituzionale invalidò il risultato del candidato pro-Russia per irregolarità finanziarie nella sua campagna elettorale e pesanti ingerenze da parte di Mosca veicolate attraverso TikTok. Nonostante l’esclusione di Georgescu (non più candidabile), che aveva gridato al «golpe» e che nei mesi scorsi era stato posto sotto inchiesta, i sondaggi danno largamente favorito il suo “rimpiazzo”, il populista e ultranazionalista George Simion, 38 anni, fondatore e leader del partito di estrema destra Aur (Alleanza per l’unione dei romeni), dato tra il 29 e il 34% delle preferenze. 🔗 Laci riprova. Domenica 4 maggio i cittadini romeni sono chiamati nuovamente alle urne per scegliere il nuovo presidente,le tensioni anche a livello internazionale seguite all’annullamento della precedente tornata elettorale di novembre, vinta al primo turno dall’estremista die filo-Putin C?lin. A soli due giorni dal ballottaggio, la Corte costituzionale invalidò il risultato delpro-Russia per irregolarità finanziarie nella sua campagna elettorale e pesanti ingerenze da parte di Mosca veicolate attraverso TikTok. Nonostante l’esclusione di(non più candidabile), che aveva gridato al «golpe» e che nei mesi scorsi era stato posto sotto inchiesta, idanno largamente favorito il suo “rimpiazzo”, il populista e ultranazionalista, 38 anni, fondatore e leader del partito diAur (Alleanza per l’unione dei romeni), dato tra il 29 e il 34% delle preferenze. 🔗 Open.online

Romania, Georgescu vola nei sondaggi dopo l’arresto e l’annullamento del voto - L’annullamento delle elezioni dopo la sua vittoria e il successivo arresto non hanno scalfito la popolarità di C?lin Georgescu, leader indipendente dell’ultradestra rumena, considerato da molti vicino alla Russia. Mentre il candidato presidenziale è ancora sotto inchiesta per gravi accuse, le piazze rumene si sono riempite di suoi sostenitori, che parlano di golpe e chiedono il ripristino della sua candidatura. 🔗thesocialpost.it

"Un colpo di stato". Georgescu escluso dalle presidenziali dopo la vittoria al primo turno: è caos in Romania - È stata respinta la candidatura alle elezioni presidenziali del candidato sovranista Calin Georgescu. A decidere la sua esclusione l'Ufficio elettorale centrale della Romania. La candidatura, stando all'emittente romena "Digi24", sarebbe stata respinta "su basi formali e sostanziali". A confermare la decisione della Commissione elettorale è stato anche il leader dell'Alleanza per l'unione dei Romeni (Aur), George Simion. 🔗liberoquotidiano.it

Romania, caos dopo esclusione Georgescu da presidenziali: lanci pietre e lacrimogeni - Caos a Bucarest, la capitale della Romania, dopo che il Comitato centrale elettorale ha respinto la candidatura di Calin Georgescu, populista di estrema destra, in vista della ripetizione delle elezioni presidenziali dello scorso anno, che sono state annullate dalla Corte costituzionale dopo la vittoria a sorpresa dello stesso Georgescu al primo turno e che dovrebbero ora tenersi il 4 maggio. Centinaia di sostenitori di Georgescu si sono riuniti davanti alla sede dell'ufficio elettorale per manifestare rabbia per la decisione, sventolando bandiere rumene. 🔗liberoquotidiano.it

Presidenziali Romania, al via il voto all'estero - Con l'apertura anticipata dei seggi all'estero, si è aperta la nuova tornata elettorale delle presidenziali in Romania, in programma domani nel Paese balcanico dopo il caos legato all'annullamento del ... 🔗msn.com

Romania al voto, ultradestra avanti - La Romania torna al voto per eleggere il nuovo presidente dopo mesi turbolenti, cominciati alla fine dello scorso anno proprio con l’annullamento del primo turno delle elezioni, che ha innescato una c ... 🔗rsi.ch

La Romania contesa ci riprova, torna al voto il Paese «cerniera» tra Est e Ovest - Si ripete il primo turno annullato clamorosamente dalla Corte costituzionale a dicembre e l’esclusione del vincitore di allora, Calin Georgescu. Ma in testa nei sondaggi c’è ancora la destra populista ... 🔗ilsole24ore.com