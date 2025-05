Raid russo su Kiev | un mortodue feriti

russo su Kiev, messo a segno con droni. La municipalità ha diramato la fine dell'allerta. Lo riporta RBC Ucraina.Il sindaco della capitale,Vitali Klitschko nel suo Telegram informa che al momento si conta un morto e due ragazzi di 14 e 17 anni feriti.In fiamme i piani superiori di un grattacielo nel distretto di Svyatoshinsky della capitale. Sui social è stato diffuso un video con un camion dei vigili del fuoco intenti a domare il rogo nel territorio vicino al centro commerciale Dream Town

Giornalista di Ukrinform uccisa in raid russo su Kiev: il ricordo di Tetiana Kulyk - Tra le vittime raid russo di stanotte sulla regione di Kiev c'è una giornalista di Ukrinform, Tetiana Kulyk, autrice e conduttrice del progetto 'Nazione degli invincibili' che ha ricoperto il ruolo di caporedattrice della redazione multimediale. Lo scrive la stessa agenzia ucraina. Kulyk "era una grande giornalista, ha realizzato molti programmi sulla nostra lotta e sui nostri eroi. Ieri abbiamo parlato di preparare un'intervista con Kyrylo Budanov. 🔗quotidiano.net

Guerra in Ucraina, strage a Kiev: almeno 9 morti in un raid russo - Raid russo devasta la capitale ucraina mentre falliscono i negoziati di pace promossi dagli USA. Zelensky respinge la proposta di Trump: “Non accetteremo una resa travestita da accordo”. Kiev, 24 aprile 2025 – È di almeno nove morti e 63 feriti, tra cui sei bambini e una donna incinta, il bilancio del pesante raid russo avvenuto la scorsa notte sulla capitale ucraina. Lo ha comunicato il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, citato dai media locali. 🔗puntomagazine.it

Raid russo di Kiev, due vittime - 5.06 Due persone sono morte nell'attacco russo delle prime ore di oggi su Kiev, secondo le informazioni diffuse dal sindaco della città, Vitali Klitschko, sulla rete Telegram. Diverse esplosioni sono state udite nella capitale ucraina nelle scorse ore, alla vigilia dei negoziati per porre fine al conflitto in programma in Arabia Saudita. Alcuni edifici della capitale sono stati colpiti da questi attacchi, innescando incendi ai piani superiori degli edifici. 🔗servizitelevideo.rai.it

Kiev, 'salgono a 12 i morti del raid russo nella capitale' - Il bilancio delle vittime del massiccio attacco missilistico russo su Kiev è salito a 12 morti. I soccorritori hanno estratto i corpi di altre due vittime da sotto le macerie di un edificio residenzia ... 🔗msn.com

Raid russo su Kiev, 12 morti. The Times: «Gran Bretagna verso rinuncia a invio di peacekeeper in Ucraina» - L’amministrazione Trump intende chiedere alla Russia anche di restituire all’Ucraina la centrale nucleare di Zaporizhzhia ... 🔗ilsole24ore.com

Due morti e 54 i feriti nel raid russo di stanotte su Kiev - Sale ad almeno due morti e 54 feriti il bilancio del raid russo di stanotte su Kiev, ha reso noto il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko citato dai media locali. (ANSA) ... 🔗msn.com