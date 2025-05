Privatizzare la fame di Gaza Israele verso l’intesa con gli Usa

Israele è vicino a un'intesa con gli Stati uniti sulla creazione di un meccanismo di distribuzione degli aiuti a Gaza totalmente controllato da Tel Aviv. Lo rivela l'agenzia Axios, citando fonti israeliane.

Cosa riportano altre fonti

Fame e bombe, Gaza stretta nella morsa di Israele conta i morti - Tantissime persone hanno partecipato, ieri, ai funerali di Ahmed Mansour, il giornalista che era stato gravemente ferito e ustionato nell’attacco israeliano alla tenda dei reporter nel cortile dell’ospedale Nasser, a […] The post Fame e bombe, Gaza stretta nella morsa di Israele conta i morti first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Gaza, scontro sulla tregua: Israele blocca gli aiuti sulla Striscia. Anp: “Usa la fame come arma” - Roma, 2 marzo 2025 – Alta tensione tra Israele e Hamas sulla tregua. Mentre è appena scaduta la prima fase del cessate il fuoco, senza un accordo sulla seconda, Israele annuncia a sorpresa che sospenderà l'ingresso di mercanti e rifornimenti nella Striscia di Gaza, accusando Hamas di aver rifiutato una proposta americana di estendere l'embargo e minacciando "ulteriori conseguenze" in caso di persistente disaccordo. 🔗quotidiano.net

Israele usa l’arma della fame nella Striscia di Gaza - Da settimane il governo di Tel Aviv impedisce l’ingresso degli aiuti nel territorio palestinese, violando apertamente le norme del diritto internazionale. Leggi 🔗internazionale.it

Cosa riportano altre fonti

Raid israeliano, uccisi anche bambini in coda per il pane nel campo profughi di Nuseirat - 20 morti e decine di feriti il bilancio delle vittime di raid aerei israeliani che avrebbero colpito la zona di al-Mawasi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Gaza, stop Israele ad aiuti umanitari. Hamas accusa: "Fame usata come arma" - La Protezione Civile di Gaza ha intanto reso noto che 21 persone sarebbero state uccise negli ultimi attacchi aerei israeliani, di cui 15 in un raid contro le tende che ospitavano sfollati nella zona ... 🔗msn.com

Per Israele la fame è un’arma di guerra e da due mesi non fa entrare aiuti umanitari a Gaza - Da ormai due mesi Israele impedisce l’ingresso di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. E le scorte di cibo e medicinali per oltre due milioni di persone palestinesi stanno finendo. Il World food pr ... 🔗informazione.it

Striscia di Gaza: Amnesty International, blocco aiuti dal 2 marzo “uso della fame come arma di guerra” - “Sono trascorsi due mesi da quando, il 2 marzo, Israele ha nuovamente imposto il blocco all’ingresso di aiuti e prodotti indispensabili per tenere in vita la popolazione palestinese della Striscia di ... 🔗agensir.it