Pistoia città per i ragazzi? Manca l’intrattenimento E c’è poca comunicazione

Pistoia, 4 maggio 2025 – La nostra Pistoia è una città per giovani? Difficile dare una risposta definitiva, ma l’opinione che va per la maggiore – stando alla nostra ’panoramica’ di voci raccolte tra gli under trenta del territorio – è che ancora manchino luoghi di intrattenimento capaci di attrarre realmente ragazzi e ragazze. “La continua altalena tra aperture e chiusure dei locali, soprattutto nel centro storico, dovrebbe essere un campanello d’allarme – ammette Manfredi Amato –. Per i pistoiesi ci sono poche possibilità di svago e socialità e chi potrebbe venire da fuori non ha incentivi sufficienti per scegliere Pistoia rispetto ad ambienti limitrofi. Da un lato è apprezzabile il tentativo di modernizzare la città su aspetti come quello della viabilità, ma dall’altro spesso gli interventi sono tardivi o fuori tempo e finiscono per arrecare più disagi che benefici ai cittadini”. 🔗 , 4 maggio 2025 – La nostraè unaper giovani? Difficile dare una risposta definitiva, ma l’opinione che va per la maggiore – stando alla nostra ’panoramica’ di voci raccolte tra gli under trenta del territorio – è che ancora manchino luoghi di intrattenimento capaci di attrarre realmentee ragazze. “La continua altalena tra aperture e chiusure dei locali, soprattutto nel centro storico, dovrebbe essere un campanello d’allarme – ammette Manfredi Amato –. Per i pistoiesi ci sono poche possibilità di svago e socialità e chi potrebbe venire da fuori non ha incentivi sufficienti per scegliererispetto ad ambienti limitrofi. Da un lato è apprezzabile il tentativo di modernizzare lasu aspetti come quello della viabilità, ma dall’altro spesso gli interventi sono tardivi o fuori tempo e finiscono per arrecare più disagi che benefici ai cittadini”. 🔗 Lanazione.it

