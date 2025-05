Pagelle Serale Amici 3 maggio | Antonia Nicolò Francesco e Alessia da finale

© Quotidiano.net - Pagelle Serale Amici 3 maggio: Antonia, Nicolò, Francesco e Alessia da finale

Pagelle della puntata del Serale di Amici 24 in onda sabato 3 maggio su Canale 5 raccontano di esibizioni degne della finale - che si svolgerà domenica 18 maggio in Prima serata su Canale 5 -: tutti i concorrenti che hanno affrontato questa puntata di Amici 2025 hanno dimostrato un talento incredibile. Francesco e Alessia: sono senza dubbio i due pretendenti alla vittoria finale del circuito Ballo del talent show di Maria De Filippi. Sono due talenti immensi, che illuminano qualsiasi cosa appena muovono un passo. Vederli danzare è un’emozione continua. Date una coppa e una serie infinita di contratti di lavoro a entrambi, meritano qualsiasi cosa.Nicolò e Antonia: è chiaro che la vittoria del circuito di Canto è un affare a due fra Nicolò e Antonia. Per il momento, però, non riesco a vedere una carriera discografica originale per nessuno di questi due talenti. 🔗 Ledella puntata deldi24 in onda sabato 3su Canale 5 raccontano di esibizioni degne della- che si svolgerà domenica 18in Prima serata su Canale 5 -: tutti i concorrenti che hanno affrontato questa puntata di2025 hanno dimostrato un talento incredibile.: sono senza dubbio i due pretendenti alla vittoriadel circuito Ballo del talent show di Maria De Filippi. Sono due talenti immensi, che illuminano qualsiasi cosa appena muovono un passo. Vederli danzare è un’emozione continua. Date una coppa e una serie infinita di contratti di lavoro a entrambi, meritano qualsiasi cosa.: è chiaro che la vittoria del circuito di Canto è un affare a due fra. Per il momento, però, non riesco a vedere una carriera discografica originale per nessuno di questi due talenti. 🔗 Quotidiano.net

