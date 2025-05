Pagelle qualifiche GP Miami 2025 | Verstappen in pole position Antonelli sfiora la prima fila Male le Ferrari

Miami splende il sole. E i raggi baciano Max Verstappen che con la Red Bull conquista la pole position del Gran Premio di Miami di F1, precedendo la McLaren di Lando Norris. Tanti sorrisi anche per Kimi Antonelli con la Mercedes, che sfiora la prima fila ma si regala comunque un'ottima terza posizione, davanti ad Oscar Piastri (McLaren) e George Russell (Mercedes). Male le Ferrari con Charles Leclerc ottavo e Lewis Hamilton addirittura dodicesimo.Le difficoltà della Ferrari sono risultate evidenti sin dal Q1: Hamilton registra l'ottavo tempo, Leclerc il dodicesimo. Il taglio però punisce le due Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso (prima eliminazione in Q1 della stagione per l'asturiano), la Haas di Oliver Bearman, la Sauber di Nico Hulkengerg e la Alpine di Pierre Gasly.

