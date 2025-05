Napoli comitati mobilitati a tutela dell’acqua pubblica

© Cms.ilmanifesto.it - Napoli, comitati mobilitati a tutela dell’acqua pubblica

Napoli, in piazza Municipio. Ci saranno il comboniano Alex Zanotelli e diversi rappresentanti dei comitati per l’acqua pubblica per chiedere . Napoli, comitati mobilitati a tutela dell’acqua pubblica il manifesto. 🔗 L’appuntamento è domani pomeriggio davanti alla sede del comune di, in piazza Municipio. Ci saranno il comboniano Alex Zanotelli e diversi rappresentanti deiper l’acquaper chiedere .il manifesto. 🔗 Cms.ilmanifesto.it

Ne parlano su altre fonti

Spiagge a Napoli, vincono i comitati il Tar: no al numero chiuso. Sull?estate è già battaglia - Il Tar boccia il numero chiuso e l?obbligo di prenotazione per le spiagge di Posillipo Donn?Anna e delle Monache e condanna il Comune e l?Autorità portuale al pagamento delle... 🔗ilmattino.it

Napoli, residenti mobilitati al Vomero contro progetto di scavo posti auto - Tempo di lettura: 2 minutiUn centinaio di firme in poche ore, da parte dei residenti preoccupati. Al Vomero nuova mobilitazione contro un progetto di scavo per 64 posti auto in Piazzetta Durante, su suolo pubblico. La faccenda era all’ordine del giorno del consiglio municipale, saltato stamattina per mancanza di numero legale. Ma la protesta va avanti, guidata dalla Rete Sociale NoBox – Diritto alla Città. 🔗anteprima24.it

Spiagge a Napoli, vincono i comitati. Il Tar: no al numero chiuso. Sull?estate è già battaglia - Il Tar boccia il numero chiuso e l?obbligo di prenotazione per le spiagge di Posillipo Donn?Anna e delle Monache e condanna il Comune e l?Autorità portuale al pagamento delle... 🔗ilmattino.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Antenne 5G nel cuore del Parco del Vesuvio: residenti in rivolta a Torre del Greco; [Napoli] In fiamme il campo Rom: il Decreto Minniti e la tutela degli interessi della Camorra; Terra dei Fuochi, ha perso il papà per un tumore: appello di un 15enne ai sindaci. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli, più controlli per le feste di Pasqua: attivate “tre zone rosse” a Giugliano - nel corso del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Napoli, il caso parcheggiatori abusivi: «In quattro mesi denunciati in 226» Sono stati mobilitati i reparti della polizia stradale ... 🔗msn.com