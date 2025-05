Moviola Inter-Verona | assurdo non dare rigore subito! Duda graziato

© Inter-news.it - Moviola Inter-Verona: assurdo non dare rigore subito! Duda graziato

Inter-Verona ha avuto Manganiello come arbitro della partita: questa la Moviola dell’incontro valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 1-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Pinerolo, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.Moviola Inter-Verona, PRIMO TEMPO – Arbitraggio altamente inadeguato, dove sbaglia tutto e pure le cose più banali. A cominciare dal rigore per l’Inter, al 6?, quando sulla palla di Carlos Augusto toccata da Marko Arnautovic verso Davide Frattesi il tocco di mano di Nahuel Valentini lo vede tutto lo stadio. Tranne lui, che deve attendere il “terzo occhio” del VAR per un qualcosa di plateale e indiscutibile (il braccio va verso il pallone e impedisce la giocata a Frattesi). Al 23? scivolata di Matteo Darmian su Tomas Suslov, giallo inevitabile. 🔗 ha avuto Manganiello come arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 1-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Pinerolo, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Arbitraggio altamente inadeguato, dove sbaglia tutto e pure le cose più banali. A cominciare dalper l’, al 6?, quando sulla palla di Carlos Augusto toccata da Marko Arnautovic verso Davide Frattesi il tocco di mano di Nahuel Valentini lo vede tutto lo stadio. Tranne lui, che deve attendere il “terzo occhio” del VAR per un qualcosa di plateale e indiscutibile (il braccio va verso il pallone e impedisce la giocata a Frattesi). Al 23? scivolata di Matteo Darmian su Tomas Suslov, giallo inevitabile. 🔗 Inter-news.it

Cosa riportano altre fonti

Moviola Inter-Milan: nessun fallo sul secondo gol di Jovic, rimpallo assurdo - Inter-Milan ha avuto Doveri come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2024-2025 e finito 0-3 (andata 1-1). Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Roma 1, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR. MOVIOLA INTER-MILAN, PRIMO TEMPO – Non c’è molto da dire a livello disciplinare, in una partita che da questo punto di vista è andata giù abbastanza liscia. 🔗inter-news.it

Grande Fratello, l'assurdo gesto del fandom di Zeudi Di Palma, la raccolta per donarle il montepremi di 50 mila euro - Le fan di Zeudi Di Palma si stanno mobilitando in massa per la loro beniamina, arrivata quinta classificata nel reality show del Grande Fratello. 🔗comingsoon.it

Bayern Monaco-Inter, la moviola: Calhanoglu chiede un rigore. Cinque ammoniti - Di seguito gli episodi da moviola più importanti di Bayern Monaco-Inter, andata dei quarti di finale di UEFA Champions League. Partita tranquilla da... 🔗calciomercato.com

Se ne parla anche su altri siti

Inter-Verona, la moviola - Manganiello, sviste a senso unico: il VAR lo salva sul rigore e 'dimentica' il doppio giallo a Duda; La moviola: gomitata di Bastoni a Duda sul gol decisivo di Frattesi. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter-Verona, la moviola - Manganiello, sviste a senso unico: il VAR lo salva sul rigore e 'dimentica' il doppio giallo a Duda - È Gianluca Manganiello l'arbitro designato per dirigere Inter-Hellas Verona, match valido per la 35ª giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Pinerolo ha ... 🔗msn.com

Inter-Verona, la MOVIOLA LIVE: tocco di mano di Valentini e rigore per i nerazzurri - Di seguito gli episodi da moviola più importanti di Inter-Verona, gara valida per la 35a giornata della Serie A 2024/25. Il designatore Rocchi ha affidato la direzione. 🔗msn.com

Moviola Inter Verona, l’episodio chiave del match - Moviola Inter Verona, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 L’episodio chiave della moviola del match Inter Verona, valido per la 35ª giorn ... 🔗calcionews24.com