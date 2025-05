Michelle Obama non ha ammesso di essere un uomo nero

Michelle Obama, l’ex first lady si sarebbe lasciata sfuggire, durante un’ntervista, di essere in realtà un «uomo nero» («black man»). In realtà, si tratta di un video deliberatamente tagliato ad arte, diffuso per alimentare falsità sul suo conto e contro l’ex Presidente Obama.Per chi ha frettaIl filmato è stato tagliato ad arte da un episodio del podcast IMO di Michelle Obama.In realtà, Michelle stava introducendo una domanda rivolta al suo ospite, un «uomo nero» padre di un ragazzo transgender.Il video diffuso contro Michelle è stato tagliato per eliminare il contesto completo dell’intervento, alterandone il significato.AnalisiIl video viene così condiviso:Molto interessante.La verità viene rivelata, il velo viene sollevato. 🔗 Secondo i sostenitori della teoria del complotto sul sesso di, l’ex first lady si sarebbe lasciata sfuggire, durante un’ntervista, diin realtà un «» («black man»). In realtà, si tratta di un video deliberatamente tagliato ad arte, diffuso per alimentare falsità sul suo conto e contro l’ex Presidente.Per chi ha frettaIl filmato è stato tagliato ad arte da un episodio del podcast IMO di.In realtà,stava introducendo una domanda rivolta al suo ospite, un «» padre di un ragazzo transgender.Il video diffuso controè stato tagliato per eliminare il contesto completo dell’intervento, alterandone il significato.AnalisiIl video viene così condiviso:Molto interessante.La verità viene rivelata, il velo viene sollevato. 🔗 Open.online

Si chiama IMO, che sta per "In my opinion", il nuovo podcast che la ex first lady americana Michelle Obama ha realizzato con il fratello Craig Robinson. Ed è già disponibile gratuitamente - Si chiama IMO, che sta per In my opinion, il nuovo podcast che la ex first lady americana Michelle Obama ha realizzato con il fratello Craig Robinson, ed è disponibile su YouTube e sulle principali piattaforme dal 12 marzo 2025. Il podcast, con cadenza settimanale, vede avvicendarsi personaggi del mondo dell’intrattenimento, sport, salute ed economia, come l’attrice e produttrice Issa Rae, ospite della prima puntata. 🔗iodonna.it

