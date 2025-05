Michele Bravi porta il nuovo singolo dedicato ai nonni ad Amici e fa scoppiare a piangere tutto lo studio VIDEO

© Novella2000.it - Michele Bravi porta il nuovo singolo dedicato ai nonni ad Amici e fa scoppiare a piangere tutto lo studio (VIDEO)

Michele Bravi nella puntata sette di Amici 24L'articolo Michele Bravi porta il nuovo singolo dedicato ai nonni ad Amici e fa scoppiare a piangere tutto lo studio (VIDEO) proviene da Novella 2000. 🔗 Elena D'Amario si è molto commossa ascoltando l'esibizione dinella puntata sette di24L'articoloilaiade falo) proviene da Novella 2000. 🔗 Novella2000.it

Ne parlano su altre fonti

Perugia, Michele Riondino sul set in piazza Matteotti per le riprese del nuovo film di Francesca Archibugi - Fermo sulla bicicletta, con una sigaretta tra le labbra, l’attore Michele Riondino attende il ciak accanto alla regista Francesca Archibugi. È un pomeriggio di primavera anticipata e piazza Matteotti brilla, è stata appena ripulita per la scena. La gente, incuriosita, si ferma a osservare. Il... 🔗perugiatoday.it

Confcommercio porta a Castiglion Fiorentino il tour informativo sul nuovo testo unico del turismo - Arezzo, 10 marzo 2025 – Le imprese turistiche di Castiglion Fiorentino avranno l’opportunità di approfondire le modifiche introdotte dal Testo Unico del Turismo della Toscana, grazie al tour informativo promosso da Confcommercio Firenze Arezzo. L’incontro, pensato per supportare gli operatori nell’adeguamento alle nuove regole, si terrà giovedì 13 marzo alle ore 15 nella Sala del Consiglio Comunale di Castiglion Fiorentino. 🔗lanazione.it

"Cercasi tata…praticamente perfetta" al Teatro Nuovo di San Michele - "Cercasi Tata…Praticamente Perfetta!” al teatro Nuovo di San Michele. Non perdere l’occasione di vivere una magica avventura al Teatro Nuovo di San Michele! Il 13 aprile alle 17.30, la Compagnia Lapecoranera, in collaborazione con l’Associazione APS Music Hall, porta in scena uno spettacolo... 🔗veronasera.it

Su questo argomento da altre fonti

Lacrime di Alessandra Amoroso per il cortometraggio di Michele Bravi; A IMPACT puntata live di De Core Podcast con ospite Michele Bravi; Lino Banfi e Michele Bravi: l'attore protagonista del film diretto dal cantante. «Il nonno d'Italia ora è anche mio nonno»; Anche Assisi fra le tappe del nuovo tour di Michele Bravi. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Michele Bravi ospite ad Amici: età, carriera, l'amore per i nonni, il bullismo, l'incidente, la depressione e l'ultimo progetto con Lino Banfi - Tra gli ospiti in studio di Amici di Maria De Filippi della settima puntata di stasera, sabato 3 maggio 2025, c'è anche il cantante Michele Bravi che canta il brano che fa da ... 🔗ilmessaggero.it

Michele Bravi, chi è: vita e carriera/ Chi è il fidanzato? “Sto con un ragazzo da 2 anni: finalmente ho…” - Michele Bravi, chi è: vita e carriera del cantautore: "L'amore va coltivato con cura, come le camelie, e che se il mio uomo mi dicesse addio, io..." ... 🔗ilsussidiario.net

Michele Bravi ospite ad Amici: età, carriera, l'amore per i nonni, il bullismo, l'incidente, la depressione e l'ultimo progetto con Lino Banfi - Tra gli ospiti in studio di Amici di Maria De Filippi della settima puntata di stasera, sabato 3 maggio 2025, c'è anche ... 🔗msn.com