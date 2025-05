Maltempo piogge e temporali in arrivo al Nord | allerta gialla in 4 regioni

Maltempo sul Nord Italia e la Protezione civile ha emesso l’allerta gialla per la giornata di oggi, domenica 4 maggio, in Veneto e su settori di Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte. L’avviso prevede dalla tarda mattinata di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Piemonte e Veneto, specie sui rispettivi settori alpini settentrionali e pedemontani adiacenti, e sull’Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Una saccatura in discesa attraverso l’Europa centrale accompagnerà masse d’aria più fresche sull’Italia settentrionale, attualmente interessata da correnti caldo-umide meridionali, in risalita dal Mediterraneo centro-occidentale. 🔗 (Adnkronos) – Torna ilsulItalia e la Protezione civile ha emesso l’per la giornata di oggi, domenica 4 maggio, in Veneto e su settori di Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte. L’avviso prevede dalla tarda mattinata di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Piemonte e Veneto, specie sui rispettivi settori alpini settentrionali e pedemontani adiacenti, e sull’Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Una saccatura in discesa attraverso l’Europa centrale accompagnerà masse d’aria più fresche sull’Italia settentrionale, attualmente interessata da correnti caldo-umide meridionali, in risalita dal Mediterraneo centro-occidentale. 🔗 Ildenaro.it

Ne parlano su altre fonti

Weekend di maltempo in arrivo: piogge, vento forte e temporali colpiranno gran parte d'Italia - Roma - Previsioni meteo per il fine settimana: tra venerdì e sabato, maltempo diffuso su tutta Italia con piogge, temporali e venti forti, in particolare al Sud e sul versante adriatico. Giovedì 27 marzo: il maltempo persisterà soprattutto sul versante adriatico e al Sud, mentre al Nord il tempo si manterrà in generale più stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento sull'Emilia Romagna e in Liguria. 🔗abruzzo24ore.tv

Maltempo, piogge e temporali in arrivo al Nord: allerta gialla in 4 regioni - (Adnkronos) – Torna il maltempo sul Nord Italia e la Protezione civile ha emesso l'allerta gialla per la giornata di oggi, domenica 4 maggio, in Veneto e su settori di Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte. L’avviso prevede dalla tarda mattinata di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, […] 🔗periodicodaily.com

Allarme maltempo per il 25 aprile: piogge, temporali e grandine in arrivo - Roma - Una nuova irruzione di aria fredda condizionerà il weekend della Liberazione, portando instabilità diffusa, rovesci intensi e un calo generalizzato delle temperature. Il Ponte del 25 aprile si preannuncia tutt’altro che primaverile: un secondo impulso di aria fredda in discesa dal Nord Europa raggiungerà l’Italia tra giovedì sera e venerdì mattina, determinando un peggioramento generalizzato delle condizioni meteo. 🔗abruzzo24ore.tv

Su questo argomento da altre fonti

Maltempo, piogge e temporali in arrivo al Nord: allerta gialla in 4 regioni; Maltempo: piogge e temporali in arrivo, allerta gialla in quattro Regioni; Meteo - L'Italia torna nel mirino del maltempo, con piogge e possibili temporali: ecco l'allerta della Protezione Civile; Meteo: Nubifragi in arrivo, ancora maltempo nella Prossima Settimana; gli aggiornamenti. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Maltempo, piogge e temporali in arrivo al Nord: allerta gialla in 4 regioni - (Adnkronos) - Torna il maltempo sul Nord Italia e la Protezione civile ha emesso l'allerta gialla per la giornata di oggi, domenica 4 maggio, in Veneto e su settori di Emilia-Romagna, Lombardia e Piem ... 🔗msn.com

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 4 maggio: quattro regioni a rischio - Le allerte meteo per la giornata di domani, domenica 4 maggio, diramate dalla Protezione Civile. Previste piogge abbondanti, grandinate, vento forte e frequente attività elettrica soprattutto a Centro ... 🔗fanpage.it

Meteo – Peggioramento imminente sull’Italia con piogge e possibili temporali in arrivo: i dettagli - Meteo - Piogge e possibili temporali in arrivo a causa di un'irruzione atlantica nella seconda parte del Weekend: i dettagli ... 🔗centrometeoitaliano.it