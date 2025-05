Lupo muore dopo essere stato soccorso | intossicato da discarica riaffiorata

© .com - Lupo muore dopo essere stato soccorso: intossicato da discarica riaffiorata

Lupo soccorso il primo maggio 2025 in Appennino, a Palazzuolo sul SenioL'articolo Lupo muore dopo essere stato soccorso: intossicato da discarica riaffiorata proviene da Firenze Post. 🔗 È morto ilil primo maggio 2025 in Appennino, a Palazzuolo sul SenioL'articolodaproviene da Firenze Post. 🔗 .com

Lupo muore dopo essere stato soccorso vicino alla discarica sul torrente Rovigo; Lupo morto in Mugello: forse avvelenato da una discarica emersa dopo una frana; Lupo muore dopo investimento. Enpa: Forse era stato avvelenato, chiesta indagine tossicologica; Lupo muore investito ad Acquasanta, l’Enpa chiede un’indagine tossicologica: “Possibile avvelenamento”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Lupo muore dopo esser stato soccorso vicino a una discarica - (ANSA) - FIRENZE, 03 MAG - Un lupo è morto in Appennino, a Palazzuolo sul Senio (Firenze), verosimilmente dopo aver ... 🔗msn.com