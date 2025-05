Landini denuncia la congiura del silenzio

Scuola, minuto di silenzio obbligatorio per il Papa, Aduc denuncia Ministero: “Violata libertà di coscienza” - Dopo la morte di Papa Francesco, in alcune scuole italiane è stato imposto un minuto di silenzio senza possibilità di sottrarsi. L'Aduc ha annunciato una denuncia contro il Ministero dell'Istruzione per "abuso di potere", richiamando il principio di laicità dello Stato e il diritto individuale alla libertà religiosa.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Francesco Sarcina rompe il silenzio e denuncia Clizia Incorvaia - La separazione tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia, avvenuta nel 2020, ha generato un ampio dibattito non solo per la loro storia d’amore, ma anche per le dinamiche familiari che ne sono seguite. L’ultimo sviluppo di questa vicenda si è trasformato in una vera e propria battaglia legale, con Sarcina che ha deciso di denunciare la sua ex moglie. Questa denuncia ha sollevato interrogativi cruciali riguardo alla privacy e alla gestione delle immagini dei minori sui social media. 🔗velvetgossip.it

La congiura del silenzio: così gli islamisti massacrano le minoranze in Siria - Il Paese mediorientale è piombato nel buio. Nessuno ne parla, eppure cristiani, alawiti e curdi (ma non solo) continuano ad esser fatti fuori 🔗ilgiornale.it

Landini: "C'è silenzio sul referendum, ma noi non staremo zitti. Inaccettabile il silenzio del governo" - Maurizio Landini ha criticato duramente il silenzio del governo sul referendum, definendolo "inaccettabile". Nonostante l'indifferenza delle istituzioni, il sindacato continua a ribadire che: "C'è ... 🔗la7.it

La denuncia di Landini: "Fascisti e nazisti hanno aggredito e sputato addosso a un nostro sindacalista" - La denuncia di Maurizio Landini: "Hanno aggredito e sputato addosso a un nostro funzionario sindacale, è la prima volta che fascisti e nazisti attaccano chi sta lavorando". 🔗la7.it