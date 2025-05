Lamine Yamal show | Haaland incantato dal giovane fenomeno spagnolo

© Pianetamilan.it - Lamine Yamal show: Haaland incantato dal giovane fenomeno spagnolo

Lamine Yamal 🔗Pianetamilan.it Nel primo tempo della semifinale di Champions League tra Barcellona e Inter. è andato in scena uno spettacolo firmato

Se ne parla anche su altri siti

Barcellona-Benfica 3-1 al 45': doppietta di Raphinha ed eurogoal di Lamine Yamal! - GOAL BARCELLONA-BENFICA 3-1, Raphinha al 42`: ripartenza fulminea dei catalani, il brasiliano si libera sul limite della fascia sinistra e... 🔗calciomercato.com

Barcellona-Inter 3-3, spettacolo al Montjuic: Yamal e Dumfries show - Barcellona e Inter regalano spettacolo. Al Montjuic, la semifinale d’andata di Champions League si chiude con il risultato di 3-3. Nerazzurri che al 20? sono addirittura avanti di due gol con Dumfries e Thuram, ma i blaugrana la riprendono già nel primo tempo con il gioiello di Yamal e la rete di Ferran Torres. Nella ripresa, la doppietta di Dumfries riporta avanti la squadra di Inzaghi, ma appena un minuto dopo Raphinha ristabilisce l’equilibrio. 🔗sololaroma.it

Lamine Yamal è poesia in movimento, segna un gol irreale al Benfica e Raphinha gli pulisce la scarpa - Lamine Yamal è poesia in movimento, segna un gol irreale al Benfica e serve un assist a Raphinha dopo aver dribblato due avversari al limite dell'area: il numero 19 del Barcellona è magia pura.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Lamine Yamal show: Haaland incantato dal giovane fenomeno spagnolo; Lamine Yamal's UCL Goal for Barcelona Even Had Erling Haaland Star-Struck; VIDEO Il Barcellona continua a sfornare talenti: trovato il nuovo Lamine Yamal; ?? Yamal, RECORD battuti e notte da sogno: da Haaland a Inzaghi, quanti ??. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lamine Yamal: Erling Haaland Lauds Barcelona Star After Superb Champions League Display - Manchester City striker Erling Haaland has applauded Lamine Yamal after his superb performance in Barcelona's clash with Inter Milan in the Champions League. 🔗msn.com

Lamine Yamal's UCL Goal for Barcelona Even Had Erling Haaland Star-Struck - Lamine Yamal was putting on a show for Barcelona in the UCL semifinal, and even Erling Haaland had to tip his cap. 🔗msn.com

Champions: la Spagna esalta Yamal ‘con Lamine tutto è possibile’ - ROMA, 01 MAG – “Con Lamine tutto è possibile”. La Spagna celebra Yamal, il ‘fenomeno’ del Barcellona che a 17 anni ha guidato i blaugrana nella rimonta-show contro l’Inter: nella semifinale di andata ... 🔗msn.com