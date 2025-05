La scelta di Valeria Marini | vendere per rinascere

Valeria Marini vende la sua casa a Milano: un nuovo inizio dopo la crisi familiare. La showgirl milanese chiude un capitolo della sua vita e cerca una nuova strada.

Valeria Marini mette in vendita la casa da sogno da un milione e mezzo/ “Servono soldi per aiutare la madre” - Valeria Marini vende la lussuosa casa di Milano da un milione e mezzo di euro: "Soldi utili per aiutare la madre" ... 🔗ilsussidiario.net

Valeria Marini vende casa a Milano per 1,5 milioni: il gesto d’amore nascosto dietro l’affare immobiliare - Valeria Marini mette in vendita il suo appartamento milanese a una cifra record. Dietro la decisione, un tentativo di aiutare la madre dopo la truffa subita e sanare la frattura nel loro rapporto. 🔗fanpage.it

Valeria Marini, l'appartamento di Milano in vendita a un milione mezzo. «I soldi le servono per aiutare la madre» - Un milione e mezzo di euro. Tanto varrebbe l'appartamento milanese di proprietà di Valeria Marini, che la showgirl pare abbia deciso di mettere in vendita. L'indiscrezione arriva ... 🔗ilgazzettino.it