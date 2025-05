La Romania ci riprova Oggi le elezioni presidenziali

Come i troll di Putin hanno influenzato le elezioni in Romania - L’interferenza della Russia nelle elezioni rumene è reale, è documentata, ci sono le prove. C’è stato un numero impressionante di Operazioni di Influenza Sotto Copertura (Covert Influence Operations, CIO) con cui si è tentato di favorire il candidato populista filorusso C?lin Georgescu. La conferma ufficiale l’ha data TikTok nel suo report sulla disinformazione. Nel documento che copre il secondo semestre del 2024, l’azienda cinese entra nei dettagli delle operazioni di propaganda messe in campo da Mosca per influenzare le elezioni in Romania nel tentativo di far eleggere il candidato a lei ... 🔗linkiesta.it

La Romania ci riprova. Oggi le elezioni presidenziali - Balcani (Europa) La Romania si appresta a vivere uno dei momenti elettorali più delicati e significativi della sua storia recente. Oggi, infatti, si terrà il primo turno delle elezioni presidenziali, ... 🔗ilmanifesto.it

La Romania contesa ci riprova, torna al voto il Paese «cerniera» tra Est e Ovest - Si ripete il primo turno annullato clamorosamente dalla Corte costituzionale a dicembre e l’esclusione del vincitore di allora, Calin Georgescu. Ma in testa nei sondaggi c’è ancora la destra populista ... 🔗ilsole24ore.com

Elezioni presidenziali in Romania: George Simion favorito tra la diaspora romena - Si sono aperti i seggi per le elezioni presidenziali in Romania, con George Simion come favorito. Alta affluenza tra la diaspora. 🔗quotidiano.net