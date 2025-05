La riforma Nordio sull' abuso d' ufficio sotto la lente della Consulta

© Agi.it - La riforma Nordio sull'abuso d'ufficio sotto la lente della Consulta

abuso d'ufficio, operata con la riforma Nordio approvata in via definitiva dal Parlamento nell'agosto 2024, sarà la prossima settimana sotto la lente della Corte costituzionale. Mercoledì prossimo, 7 maggio, a Palazzo della Consulta, si svolgerà infatti l'udienza pubblica nella quale si discuterà dei rilievi mossi con 14 ordinanze da diverse autorità giudiziarie del Paese. La valutazione della Corte La Corte, in particolare, è chiamata a valutare se l'abrogazione del reato che era previsto dall'articolo 323 del codice penale sia in contrasto con i principi costituzionali sanciti dagli articoli 3, 11, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, anche in riferimento alla Convenzione Onu contro la corruzione del 2003 - la cosiddetta Convenzione di Merida - ratificata e resa esecutiva con una legge del 2009. 🔗 AGI - L'abrogazione del reato did', operata con laapprovata in via definitiva dal Parlamento nell'agosto 2024, sarà la prossima settimanalaCorte costituzionale. Mercoledì prossimo, 7 maggio, a Palazzo, si svolgerà infatti l'udienza pubblica nella quale si discuterà dei rilievi mossi con 14 ordinanze da diverse autorità giudiziarie del Paese. La valutazioneCorte La Corte, in particolare, è chiamata a valutare se l'abrogazione del reato che era previsto dall'articolo 323 del codice penale sia in contrasto con i principi costituzionali sanciti dagli articoli 3, 11, 97 e 117, primo comma,Costituzione, anche in riferimento alla Convenzione Onu contro la corruzione del 2003 - la cosiddetta Convenzione di Merida - ratificata e resa esecutiva con una legge del 2009. 🔗 Agi.it

Su questo argomento da altre fonti

Abuso d’ufficio: la Cassazione ci ha detto, in sintesi, che la riforma Nordio è incostituzionale - di Enrico Carloni* L’abolizione del reato di abuso di ufficio è stata una scelta, radicale e per ciò stesso problematica, frutto di una combinazione di fraintendimenti e cattiva volontà. Tra i fraintendimenti, l’idea che abolire un reato sia di per sé espressione di cultura garantista, il che è profondamente sbagliato se il reato di cui discute è posto a presidio dei diritti di fronte all’abuso di potere. 🔗ilfattoquotidiano.it

Nordio perdona Delmastro dopo le critiche alla riforma e le smentite-boomerang: «Enfatizzazione giornalistica» - Secondo il ministro della Giustizia Carlo Nordio, l’intervista in cui Andrea Delmastro commenta la riforma della Giustizia del governo Meloni è «l’enfatizzazione giornalistica di una discussione complessa». Nel colloquio con Il Foglio, pubblicato questa mattina, 14 marzo e che per parecchie ore ha terremotato il ministero di via Arenula, il sottosegretario alla Giustizia Delmastro sostiene che dare ai pubblici ministeri un proprio consiglio separato da quello dei magistrati sia «un errore strategico». 🔗open.online

Tiktoker napoletano ricercato dopo un blitz antidroga: posta video da un resort in Spagna. Con la riforma Nordio sapeva di rischiare l’arresto - Sono stati utilizzati 200 carabinieri per eseguire le 51 misure cautelari – 15 arresti in carcere, 17 arresti domiciliari, 19 obblighi di firma – che hanno sgominato un enorme giro di droga e 15 piazze di spaccio tra il Napoletano e il Salernitano. Ma nonostante l’enorme dispendio di forze dell’ordine, la riforma Nordio che ha introdotto l’interrogatorio preventivo anche per questo tipo di reati è forse una delle cause dell’irreperibilità di alcuni indagati. 🔗ilfattoquotidiano.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

La riforma Nordio sull'abuso d'ufficio sotto la lente della Consulta; Legge Nordio, la Cassazione rinvia alla Consulta l’abrogazione del reato di abuso di ufficio; Abolizione dell’abuso d’ufficio, Mattarella firma in extremis: la riforma Nordio è legge; Abuso d’ufficio: uno sguardo d’insieme dalla nascita all’abolizione. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Consulta esamina riforma Nordio: abrogato abuso d’ufficio e controversie internazionali - Nel contesto delle recenti innovazioni legislative italiane, il reato di abuso d’ufficio, abrogato a seguito della riforma Nordio ... Il rinvio si fonda sul contrasto individuato tra l’articolo 1 ... 🔗sbircialanotizia.it

L’abuso d’ufficio non c’è più, ma è caos nei processi in corso - Che aggiunge: «La norma (sul reato di abuso di ufficio ... risultano pertanto emblematiche degli effetti prodotti dalla riforma Nordio. L’abolizione dell’abuso d’ufficio potrebbe sanare d’altronde ... 🔗editorialedomani.it

Abuso d'ufficio: verso l'udienza pubblica a Palazzo della Consulta - Mercoledì 7 maggio il dibattimento sulla sussistenza di profili di incostituzionalità e violazione di obblighi sovranazionali paventati dalla Corte di cassazione ... 🔗adnkronos.com