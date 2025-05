La foto dell’aggressione di un colono israeliano contro due palestinesi disabili è stata generata con l’Intelligenza Artificiale

foto che testimonierebbe un atto di violenza compiuto da due coloni israeliani contro due donne anziane palestinesi disabili. Uno dei due uomini, con un fucile automatico “teoricamente” appeso alla spalla, viene ripreso mentre getta un liquido addosso a entrambe. C’è un fondo di verità nella vicenda, ma riguarda solo una denuncia contro un colono, mentre la foto risulta generata con l’Intelligenza Artificiale.Per chi ha frettaUn episodio è stato “denunciato” via Facebook dalla comunità dei sordi palestinesi.L’episodio riguarda un colono e due giovani palestinesi sorde.La foto non coincide con il racconto.Il fucile automatico del colono è sospeso in aria, in quanto manca la cinghia utile per sorreggerlo.AnalisiEcco come viene condivisa l’immagine falsa:PER RIFLETTERE, PRIMA DI ANDARE A NANNASONO IN PREDA AD UN DELIRIO COLLETTIVO. 🔗 Circola una presuntache testimonierebbe un atto di violenza compiuto da due coloni israelianidue donne anziane. Uno dei due uomini, con un fucile automatico “teoricamente” appeso alla spalla, viene ripreso mentre getta un liquido addosso a entrambe. C’è un fondo di verità nella vicenda, ma riguarda solo una denunciaun, mentre larisultacon.Per chi ha frettaUn episodio è stato “denunciato” via Facebook dalla comunità dei sordi.L’episodio riguarda une due giovanisorde.Lanon coincide con il racconto.Il fucile automatico delè sospeso in aria, in quanto manca la cinghia utile per sorreggerlo.AnalisiEcco come viene condivisa l’immagine falsa:PER RIFLETTERE, PRIMA DI ANDARE A NANNASONO IN PREDA AD UN DELIRIO COLLETTIVO. 🔗 Open.online

