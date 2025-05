La Firenze segreta sotto la tramvia | dall’antico porto fino alle mura Tutti i tesori che sono riemersi

© Lanazione.it - La Firenze segreta sotto la tramvia: dall’antico porto fino alle mura. “Tutti i tesori che sono riemersi”

Firenze, 4 maggio 2025 – E se vi dicessimo che la storia di Firenze è sepolta nel sottosuolo? Orde di turisti affollano ammaliati ogni giorno Piazza della Signoria e gli Uffizi. Ignorando quei frammenti della città fortificata di secoli fa che tornano a vedere la luce grazie alla tramvia. Sì, la Firenze di domani è legata a doppio filo a quella di ieri. C’è un esercito di ruspe disseminate da mesi sulle strade. tramvia, posati i primi binari della linea per Bagno a RipoliMa nei cantieri non ci sono soltanto ‘operai semplici’, ma anche archeologi. Vigili e pronti a documentare. Come successo pochi giorni fa, quando la sorveglianza costante rispetto agli scavi per la cura del ferro ha dato i suoi frutti grazie al ritrovamento di qualche lacerto. Piccoli ma importanti resti di porzioni della ‘cinta urbica’ del XIII secolo e sue fasi successive nel tratto di viali che va da Piazza della Libertà al Lungarno del Tempio. 🔗 , 4 maggio 2025 – E se vi dicessimo che la storia diè sepolta nelsuolo? Orde di turisti affollano ammaliati ogni giorno Piazza della Signoria e gli Uffizi. Ignorando quei frammenti della città fortificata di secoli fa che tornano a vedere la luce grazie alla. Sì, ladi domani è legata a doppio filo a quella di ieri. C’è un esercito di ruspe disseminate da mesi sulle strade., posati i primi binari della linea per Bagno a RipoliMa nei cantieri non cisoltanto ‘operai semplici’, ma anche archeologi. Vigili e pronti a documentare. Come successo pochi giorni fa, quando la sorveglianza costante rispetto agli scavi per la cura del ferro ha dato i suoi frutti grazie al ritrovamento di qualche lacerto. Piccoli ma importanti resti di porzioni della ‘cinta urbica’ del XIII secolo e sue fasi successive nel tratto di viali che va da Piazza della Libertà al Lungarno del Tempio. 🔗 Lanazione.it

