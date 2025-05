La Comune contro il Decreto Sicurezza | Digiuno a staffetta fino a fine mese

© Ferraratoday.it - La Comune contro il Decreto Sicurezza: "Digiuno a staffetta fino a fine mese"

Comune di Ferrara aderisce al Digiuno a staffetta contro il Decreto Sicurezza per denunciare l’approvazione di “un provvedimento che limita gravemente lo spazio civico, criminalizza il dissenso pacifico e mette a rischio diritti fondamentali di cittadine e cittadini”. Il Digiuno è iniziato il. 🔗 Ladi Ferrara aderisce alilper denunciare l’approvazione di “un provvedimento che limita gravemente lo spazio civico, criminalizza il dissenso pacifico e mette a rischio diritti fondamentali di cittadine e cittadini”. Ilè iniziato il. 🔗 Ferraratoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Dl sicurezza, scontri al corteo contro decreto governo - (Adnkronos) – Momenti di tensione e scontri tra i manifestanti e lo schieramento delle forze di polizia durante il corteo contro il decreto Sicurezza, organizzato al Pantheon. Al grido di ‘corteo, corteo’, le persone scese in piazza hanno provato a rompere il cordone e dirigersi verso piazza Montecitorio, ma sono stati fermati e riportati all’ordine. […] L'articolo Dl sicurezza, scontri al corteo contro decreto governo proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Insegnante in sciopero della fame contro il decreto sicurezza. Il video e l'arrivo delle forze dell'ordine - Michele Giuli, insegnante di storia in un liceo romano e membro di Ultima Generazione, nella mattinata di oggi, 11 aprile, ha iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il governo che ha trasformato il disegno di legge sicurezza voluto dal trio questurino Piantedosi-Nordio-Crosetto... 🔗romatoday.it

Decreto sicurezza, moltiplicare i ricorsi contro un legge premoderna - Ogni giorno nelle carceri italiane ci sono in media cinque episodi di protesta collettiva. Il reato di rivolta penitenziaria, introdotto dal decreto legge «sicurezza», punisce con pene elevatissime anche chi […] The post Decreto sicurezza, moltiplicare i ricorsi contro un legge premoderna first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Ne parlano su altre fonti

La Comune contro il Decreto Sicurezza: Digiuno a staffetta fino a fine mese; Anche La Comune di Ferrara digiuna contro il decreto sicurezza; Le associazioni di settore contro il decreto sicurezza: le prossime azioni; Contro il DDL Sicurezza. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Decreto Sicurezza, avvocati in protesta: «Nuovi reati, così le carceri scoppiano» - DA LUNEDÌ 5 MAGGIO. L’Unione delle camere penali ha proclamato l’astensione dalle attività. Pelillo: «Si introducono pene detentive brevi che ingolfano procure, tribunali e penitenziari». I penalisti ... 🔗ecodibergamo.it

Chi sono i giuristi contro il decreto-legge sicurezza - L'appello dei giuristi contro il decreto sicurezza voluto dal Governo. Nove i promotori, tra questi tre presidenti emeriti della Corte Costituzionale, Ugo de Siervo, Gaetano Silvestri e Gustavo Zagreb ... 🔗policymakermag.it

Appello contro il decreto Sicurezza, il testo integrale e i nomi dei firmatari: da Zagrebelsky a De Siervo - "Accento posto prevalentemente sull’autorità e sulla repressione piuttosto che sulla libertà e sui diritti rappresentano le costanti di questi interventi". 🔗ilfattoquotidiano.it