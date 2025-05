La Chiesa plurale e non omologata il valore del futuro non è più l’unità

© Repubblica.it - La Chiesa plurale e non omologata, il valore del futuro non è più l’unità

Si deve uscire dal pantano dell’opposizione tra conservatori e progressisti. Dialogare con la storia e con il presente ora è inevitabile 🔗 Repubblica.it

Ne parlano su altre fonti

Accolta la reliquia di Papa Wojtyla. La custodisce la chiesa dell’ospedale - "Non abbiate paura! Spalancate le porte a Cristo". Questa frase di Papa Wojtyla, accompagnata da quello che è stato il suo motto apostolico, “Totus tuus”, affianca da ieri una reliquia “ex sanguine” del santo, conservata nella chiesa dell’Ospedale di Circolo di Varese. A posizionarla è stato l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, dopo aver presieduto la solenne eucarestia con preghiera di intercessione. 🔗ilgiorno.it

Card. Ruini: “Il conclave restituisca la Chiesa ai cattolici” - “Servirà un Papa buono, che sia profondamente credente, dotato di attitudine nelle questioni di governo, capace di affrontare una fase internazionale delicatissima e molto pericolosa. E servirà un Papa caritatevole. Caritatevole anche nella gestione della Chiesa”. Lo dice al Corriere della Sera il cardinale Camillo Ruini. “I funerali hanno dato l’impressione che si sia risolto... 🔗imolaoggi.it

Milan, non solo Chiesa: nuovo colpo dalla Premier - Il Milan è al lavoro per ingaggiare i migliori calciatori in vista della prossima stagione. La delusione è stata tanta negli ultimi mesi: spunta l’intreccio dalla Premier dopo Federico Chiesa L’esterno offensivo del Liverpool è pronto a fare il suo ritorno in Serie A per accettare la nuova destinazione chiamata Milan. Pochi minuti fa è arrivato un nuovo colpo di scena per il trasferimento in rossonero di un nuovo top player: spunta la verità a sorpresa. 🔗calciomercato.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

La Chiesa plurale e non omologata, il valore del futuro non è più l’unità; Le Chiese e il futuro dell’Unione Europea; Un'informazione plurale è necessaria alla democrazia; La Chiesa di Reggio Calabria ha celebrato la sua assemblea diocesana. 🔗Cosa riportano altre fonti

La Chiesa plurale e non omologata, il valore del futuro non è più l’unità - Si deve uscire dal pantano dell’opposizione tra conservatori e progressisti. Dialogare con la storia e con il presente ora è ... 🔗repubblica.it