Kiev sotto attacco russo con droni

Kiev a seguito di un attacco aereo russo condotto con droni. Lo riferisce l'agenzia UNN, citando l'Amministrazione Militare della Capitale. Le forze di difesa aerea ucraine sono entrate in azione, riuscendo ad abbattere diversi velivoli nemici. Tuttavia, la caduta dei detriti ha provocato incendi in tre distretti della capitale: Obolonsky, Svyatoshinsky e Shevchenkivsky. Le autorità cittadine stanno monitorando la situazione, mentre al momento non si segnalano vittime. 🔗 0.28 Nella notte, diverse esplosioni hanno scossoa seguito di unaereocondotto con. Lo riferisce l'agenzia UNN, citando l'Amministrazione Militare della Capitale. Le forze di difesa aerea ucraine sono entrate in azione, riuscendo ad abbattere diversi velivoli nemici. Tuttavia, la caduta dei detriti ha provocato incendi in tre distretti della capitale: Obolonsky, Svyatoshinsky e Shevchenkivsky. Le autorità cittadine stanno monitorando la situazione, mentre al momento non si segnalano vittime. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

