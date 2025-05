Inter vince con dieci sostituti e già aspetta il Barça

Inter de Milán, como el Barça, ha llegado justo a nivel físico a este último tramo de temporada. No obstante, mientras los culés mantienen intacto el sueño del triplete -tras celebrar la Copa del Rey contra el Madrid y seguir en lo más alto de la Liga-, los italianos dijeron adiós al liderato de la Serie A tras perder ante el Bolonia (1-0) y la Roma (0-1). Además, cayeron en semifinales de Coppa de Italia ante el AC Milan.A la estela del Nápoles, que no falló en su visita a Lecce (0-1), el Inter no podía permitirse tropezar en casa ante un Hellas Verona aún sin la permanencia asegurada. Inzaghi, que lamentó la baja de Lautaro Martínez en Montjuïc -duelo en el que finalmente participó Marcus Thuram, pero no Benjamin Pavard, sustituido por el alemán Yan Bisseck-, optó por dar descanso a sus titulares para que lleguen frescos a la vuelta contra el Barça, este martes 6 de mayo en el Giuseppe Meazza. 🔗 Giorni caldi per il calcio di casa nostra!Llegados a semifinales, vamos con todo a por la Champions, habrá pensado Simone Inzaghi. Elde Milán, como el, ha llegado justo a nivel físico a este último tramo de temporada. No obstante, mientras los culés mantienen intacto el sueño del triplete -tras celebrar la Copa del Rey contra el Madrid y seguir en lo más alto de la Liga-, los italianos dijeron adiós al liderato de la Serie A tras perder ante el Bolonia (1-0) y la Roma (0-1). Además, cayeron en semifinales de Coppa de Italia ante el AC Milan.A la estela del Nápoles, que no falló en su visita a Lecce (0-1), elno podía permitirse tropezar en casa ante un Hellas Verona aún sin la permanencia asegurada. Inzaghi, que lamentó la baja de Lautaro Martínez en Montjuïc -duelo en el que finalmente participó Marcus Thuram, pero no Benjamin Pavard, sustituido por el alemán Yan Bisseck-, optó por dar descanso a sus titulares para que lleguen frescos a la vuelta contra el, este martes 6 de mayo en el Giuseppe Meazza. 🔗 Justcalcio.com

